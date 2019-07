La science derrière le blues de l’hiver

À l’émission Découverte du 29 janvier 2012, l’animateur Charles Tisseyre présente le blues de l’hiver. Une déprime passagère qui peut durer de deux à trois mois, soit au cours de la période hivernale. Dans les cas plus sérieux, on parle de dépression saisonnière. Le manque de lumière naturelle en est la principale cause. C’est pourquoi elle apparaît souvent autour du solstice d’hiver, où les heures d’ensoleillement diminuent.

Le reportage nous apprend aussi qu’il existe une corrélation entre la latitude géographique et le nombre de personnes atteintes de dépression saisonnière. Plus on s’éloigne de l’Équateur, plus les cas sont fréquents. Tout cela nous ramène à la lumière, dont on explique le rôle physiologique. Quelques moyens de lutter contre ce blues hivernal sont aussi exposés.

Luminothérapie, exercice physique au soleil, des résultats solides qui ne sont pas de la poudre aux yeux. Le journaliste Charles Tisseyre

SRC Bonjour, 30 octobre 1992

Le trouble affectif saisonnier est reconnu scientifiquement depuis une trentaine d’années. À l’émission SRC Bonjour du 30 octobre 1992, l’animatrice Marie-Claude Lavallée s’entretient avec le psychiatre Yves Lamontagne. Ce dernier évalue alors à 10 % la proportion de Québécois touchés par ce type de déprime. En plus du manque de lumière, la fatigue accumulée pendant l’hiver est aussi mise en cause par le psychiatre. Les Québécois ont tendance à travailler davantage durant l’hiver pour se reposer une fois l’été venu, alors que des vacances entre les deux saisons seraient salutaires.

Luminothérapie, activités en plein air, repos ou même vacances dans une destination soleil, voilà quelques recommandations stables des dernières années pour contrer la déprime hivernale.