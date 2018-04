Les vlogues seront diffusés sur les réseaux sociaux du 16 janvier au 10 mars 2018. On peut les voir sur les pages Facebook d'ICI Manitoba, d'ICI Alberta, d'ICI Saskatchewan et d'ICI Colombie-Britannique/Yukon.

À la découverte de Jimchab et du projet de vlogues

Enfant de la télé radio-canadienne, Jimmy Chabot a grandi avec Infoman et Oniva! dans son téléviseur. Rêvant de travailler à son tour pour la télé, il s'est buté à un obstacle de taille : le bégaiement. Incapable de prononcer son propre nom, Jimmy Chabot, il a vite opté pour le nom de plume de Jimchab.

Prenant conscience que, devant un micro, les mots s’enchaînaient aisément, il s'est lancé dans une carrière d'animateur radio dans le nord de l'Ontario avant de prendre son envol à la radio communautaire du Manitoba. Nommé personnalité à surveiller en 2017 par ICI Manitoba, il a ensuite représenté les Prairies dans un voyage en voilier, dans Reporters RDV2017.

Une collaboration avec Radio-Canada

Quand Radio-Canada lui a proposé de collaborer à des vlogues qui devaient présenter les coulisses de la production des nouvelles dans les salles de l'Ouest et du Nord, il s'est lancé avec enthousiasme dans cette aventure, qui l'a fait voyager de Vancouver à Winnipeg en passant par le Yukon.

Jimmy Chabot est en kayak sur la rivière Rouge à Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Marie-Lise Mormina

Le moment le plus cocasse de ces tournages? « J'étais en tournage dans le show du retour en Saskatchewan, raconte-t-il. J'entends un paf! Silence radio. Il n'y a plus rien en ondes. La musique ne fonctionne plus. Il faut parler. Il y a juste le son du micro qui peut jouer. Les techniciens suent à grosses gouttes. En ondes, il a fallu improviser pendant 30 minutes. Le réalisateur imprimait des sujets pour l'animatrice. On a fait une table ronde avec la réalisatrice associée. »

Découvrant les coulisses et des secrets de production, Jimchab a côtoyé Claudiane Samson, vidéojournaliste au Yukon. « J'ai adoré la voir travailler, dit-il. Elle a un don pour le rapprochement avec les Franco-Yukonnais et elle est très impressionnante. Elle est seule pour couvrir tout le Yukon. Elle tourne tout avec un iPhone. Le hic, c'est qu'il fait froid là-bas; et c'est froid pour le iPhone aussi. Vous allez voir dans le vlogue que son cellulaire lui donne beaucoup de fil à retordre dans le froid glacial. »

Des projets d'avenir

« Depuis janvier, je me suis lancé comme mission de faire 365 vlogues en 365 jours, explique Jimchab. Mon but est de faire rayonner la francophonie canadienne. Comme YouTube est ancré dans les moeurs des Français, je m'en vais passer quelques mois en France et en Afrique. » Jimchab espère que ses prochaines activités de vlogueur lui permettront d'augmenter le nombre de ses abonnés. « J'ai calculé qu'il me fallait 200 000 abonnés pour vivre de ma chaîne YouTube. Lorsque j'aurai assez d'abonnés, je reviendrai dans l'Ouest pour faire briller ceux qui m'ont donné ma première chance, les francophones de l'Ouest. »

Jimbchab en coulisses

Le vlogueur Jimmy Chabot fait le tour des provinces de l'Ouest et du Yukon à la rencontre des gens qui exercent différents métiers à Radio-Canada. Ses vlogues au style décontracté nous transportent dans les coulisses des émissions et des couvertures sur le terrain. À suivre sur les réseaux sociaux du 15 janvier au 10 mars 2018.

Journaliste affectée aux réseaux sociaux, ça existe?

Je conclus ma tournée en vous faisant découvrir un nouveau poste, celui de journaliste aux réseaux sociaux. J'ai rencontré celle qui l'occupe au Manitoba, Patricia Bitu-Tshikudi.

La joie de vivre du caméraman

Radja incarne parfaitement l’image du franco-manitobain. Il y a une joie de vivre qui se dégage de ce personnage. En discutant avec lui, j’ai compris pourquoi il mordait autant dans la vie. Radja Mahamba a vécu des temps durs au Burundi. Il a débarqué au Manitoba, en 2004, comme réfugié. Depuis ce temps, il n’a pas perdu une seule seconde pour mettre de l’avant ceux qui lui ont donné sa première chance. Il braque le projecteur (sa caméra) sur les autres pour faire briller la communauté franco-manitobaine. Aujourd’hui, c’était à mon tour de le mettre au premier plan. Voilà, je suis bien fier de ce vlogue. Vous allez vraiment découvrir le sourire contagieux de cet homme.

Journaliste aux nouvelles - Pascale Bouchard

Le poste de journaliste a bien évolué depuis les débuts de Radio-Canada. On ne doit plus seulement produire un topo pour la télé par-ci, un petit tweet par-là, un texte web, une intervention à la radio. Voici les secrets du rôle de la journaliste avec Pascale Bouchard à Saskatoon.

Grâce à son oreille absolue, Susana Valente offre le meilleur son aux auditeurs de l’émission du retour en Colombie-Britannique!

Susana Valente, la technicienne de l’émission du retour en Colombie-Britannique, c’est un cadeau pour l’équipe qui l’entoure. Elle est toujours à l’écoute de ses confrères, s’ils ont besoin d’aide pour du montage, le son, la mise en onde, toujours prête à aider. Pas pour rien qu’elle a reçu une nomination pour le Prix du président de la joueuse la plus utile à son équipe. La diplômée comme ingénieure du son de l’Université McGill est tellement humble que je ne l’ai pas appris de sa bouche. Ses collègues n’ont que des bons mots pour elle. Dans ce vlogue, vous allez découvrir quelques secrets d’une émissions de radio! Comment ça marche, le choix musical? Pourquoi est-ce qu’on préenregistre des intervenants?

La présentatrice se sent-elle responsable si elle annonce de la pluie et qu’il fait soleil?

À la télé, Sarah Murphy déborde d’énergie. En vrai, c’est aussi vrai. On peut voir son sourire au Téléjournal dans les quatre provinces de l’Ouest. Elle danse et chante entre les prises. La présentatrice météo me raconte qu’elle a la chance de voyager en restant dans son bureau. En pointant ses cartes, elle est transportée de Churchill à Prince Albert, en passant par le Yukon. Ce petit vlogue, c’est du bonheur en barre.

Les joies du journaliste sportif

Journaliste sportif! On a tous déjà rêvé d’être payé pour voir une joute des Jets ou encore assister à un tour du chapeau de McDavid à Edmonton. Patrick Henri est journaliste sportif en Alberta et il gagne sa vie de cette façon depuis une dizaine d’années. Il a couvert les Jeux du Canada, la Coupe Grey, la finale de la Coupe Stanley en 2006. Une job de rêve, non?

La job de 9 à 5, Patrick ne connaît pas. Il adapte son horaire en conséquence des évènements sportifs : un match de Football à Calgary, une joute à domicile des Oilers, une partie de soccer à Edmonton...

Dans ce vlog, on prend la route vers Red Deer avec lui alors qu’on annonce les 500 jours avant les Jeux du Canada. Patrick est comme une pieuvre, il fait tout en même temps, enregistre un segment dans l’émission du retour, une intervention au Téléjournal, fait un texte pour le web. Son travail, c’est du sport… Je manque de souffle juste à vous faire l’énumération.