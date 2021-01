Les Cherokees marqueront le jour de Martin Luther King

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Lundi, le chef Bill John Baker a annoncé qu'il avait signé un décret déclarant le « Martin Luther King Day », fêté chaque année le troisième lundi du mois de janvier, une fête nationale de la nation cherokee.

« [Martin Luther King] était un défenseur remarquable du changement pour toutes les personnes de couleur aux États-Unis, y compris en territoire autochtone », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le chef a en outre souligné que le pasteur baptiste et militant pour les droits civiques a écrit sur la colonisation et les injustices commises à l'endroit des peuples autochtones.

En août, le juge de district Thomas Hogan avait statué sur un différend de longue date qui oppose les descendants d'esclaves noirs cherokees, les « affranchis » (freedmen), et les Cherokees, deuxième plus grande nation autochtone des États-Unis, qui compte plus de 350 000 membres.

Au cours de la période d'avant-guerre, les Cherokees et d'autres nations autochtones du Sud-Est utilisaient des esclaves noirs comme travailleurs et comme biens. Après la guerre civile américaine (1861-1865), ces « freedmen » ont été émancipés et autorisés à devenir des citoyens de la nation cherokee. Mais en 2007, les membres de la nation ont voté massivement pour exclure ces 2800 descendants d' « affranchis », définissant la citoyenneté tribale comme étant « par le sang ».

« La nation cherokee peut continuer à se définir, mais elle doit le faire de la même manière et avec impartialité en ce qui concerne les Cherokees et les descendants des affranchis cherokees », a écrit le juge.

En vertu de la décision, les « affranchis » auraient tous les mêmes droits que les citoyens tribaux, y compris le droit de se présenter aux élections, de voter et de recevoir des prestations, dont l'accès aux soins de santé tribaux et au logement.