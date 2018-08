Cette interdiction a aussi pour conséquence de diminuer les revenus que les villes accumulent pour leurs matériaux recyclables, car il est difficile de trouver d'autres pays ou d'autres entreprises canadiennes qui seraient preneurs.

La Chine était auparavant le principal receveur de plastique et de papier, mais le pays a maintenant cessé d'accepter quasiment tous les matériaux étrangers.

Bien que l'interdiction ne soit entrée en vigueur que le 31 décembre, les entreprises chinoises ont commencé à refuser les matériaux il y a quelques mois.

Au Québec, 60 % des matériaux recyclables allaient en Chine. Ce n'est plus le cas.

Le gérant des déchets solides à la municipalité d'Halifax, Matthew Keliher, a indiqué que les trois quarts de ses matériaux recyclables se dirigeaient auparavant vers la Chine.

Halifax a trouvé d'autres marchés pour le plastique rigide ou le papier, mais les pellicules de plastique, les sacs de plastique, les sacs alimentaires et les emballages sont plus difficiles à vendre.

Trois cents tonnes de pellicules de plastiques amassées dans un entrepôt d'Halifax depuis le mois d'août sont présentement envoyées au dépotoir.

Calgary, qui envoyait en Chine tous ses papiers recyclables et la moitié de son plastique, a accumulé dans les derniers mois 5000 tonnes de matériaux dont personne ne veut. La ville n'a pas encore décidé ce qu'elle allait en faire.

Il y a au Canada certaines entreprises de recyclage, mais elles acceptent presque exclusivement le plastique de haute qualité comme celui que l'on trouve sur les boîtes de lait ou de jus, souligne la directrice générale du Conseil du recyclage de l'Alberta, Christina Seidel.

« C'est du matériel de très haute qualité. Tout le monde veut de cela. [Les entreprises] ne sont pas de grandes amatrices de plastiques de moindre qualité », a-t-elle analysé.

Concurrence féroce

La Chine a fermé la porte à tous les matériaux recyclables, car elle n'en pouvait plus de gérer les tonnes d'objets contaminés par des déchets. Le pays compte maintenant utiliser ses propres matériaux.

L'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde sont parmi les autres pays qui acceptent les matériaux recyclables, mais la concurrence pour leur faire accepter les produits est forte.

Elle est d'ailleurs si intense qu'Halifax refuse de dévoiler où elle envoie ses produits, car elle craint qu'une autre ville lui vole sa place, selon M. Keliher.