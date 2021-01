Quand la réconciliation passe par la diffusion d'un procès sur le web

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Plusieurs Premières Nations du nord de l'Ontario accueillent favorablement un jugement de la Cour supérieure de l'Ontario, rendu la semaine dernière, autorisant non seulement la diffusion en ligne des procédures entourant un important procès impliquant entre autres le gouvernement fédéral, mais également l'archivage du flux vidéo provenant de cette diffusion.

Le procès en question concerne une vingtaine de communautés autochtones vivant sur le littoral nord du lac Huron.

Pour les membres de ces communautés, dont l'affaire est traitée concurremment à un autre procès, celui-là impliquant les Premières Nations visées par le traité Robinson-Supérieur, la diffusion et l'archivage des procédures représente un pas important dans la réconciliation entre les Premiers Peuples et les autres habitants du pays.

En 1850, deux traités, appelés traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur, délimitaient non seulement les territoires réservés aux communautés autochtones de la région, mais établissaient aussi une rente que devaient verser les deux gouvernements sur une base annuelle.

La rente en question devait compenser l'exploitation des ressources naturelles dans la région, et devait augmenter d'année en année, à condition que le montant ne dépasse pas les revenus d'exploitation des ressources naturelles.

Au dire des Premières Nations anishinabek concernées par le traité Robinson-Huron, l'Ontario et le gouvernement fédéral n'ont pas respecté cette clause d'augmentation de la rente, celle-ci étant supposément demeurée plafonnée à quatre dollars depuis 1874.

« Résurgence »

Réagissant par voie de communiqué à la décision concernant la diffusion en ligne, Ogimaa Duke Peltier, du trust chargé des litiges concernant le traité Robinson-Huron, a dit « considérer ce dossier comme représentant la résurgence des peuples anishinabek, et nous sommes heureux que la juge considère que cette démarche soit suffisamment importante pour s'assurer qu'elle soit largement diffusée au sein de nos communautés, qui sont éparpillées sur le territoire et ne peuvent pas aisément se rendre au tribunal ».

Le territoire des communautés Anishinabek s'étend en effet sur une zone dépassant les 92 000 kilomètres carrés.

Dans son jugement, la magistrate Patricia Hennessy estime que « les Canadiens souffrent collectivement d'un déficit de compréhension de notre histoire et de manquements lorsqu'il est question de notre relation avec nos voisins autochtones. Créer et préserver un enregistrement audiovisuel [des preuves présentées lors du procès] permet d'accroître leur utilité et leur accessibilité ».

« Il s'agit d'une contribution importante à notre compréhension nationale », ajoute-t-elle.

« Les informations présentées dans le cadre de ce procès représente un vaste savoir à propos du traité et de l'histoire de ce territoire. Les citoyens des Premières Nations, particulièrement nos jeunes qui sont actifs sur les médias sociaux, devraient pouvoir accéder aux procédures et documents de cette affaire à partir de n'importe où. Il est également important, pour les Canadiens non-autochtones, qui ont bénéficié des traités Robinson, de connaître leur histoire », a renchéri M. Duke Peltier.

Les audiences de ce procès entamé en septembre dernier reprendront le 10 janvier à Sudbury.