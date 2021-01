Un chanteur cri se porte à la défense d'un jeu vidéo controversé

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Lorsque M. Tootoosis a reçu un appel pour participer à la création de la musique du jeu vidéo, il a sauté sur l'occasion. « Je n'avais jamais entendu parler d'un groupe de tambour chantant pour un jeu vidéo, donc c’était vraiment l’occasion d’une vie », dit-il.

Clyde Tootoosis est le chanteur principal des Poundmaker Singers, un groupe composé de 15 chanteurs de l'Ouest canadien.

Il a été surpris d'apprendre que certains des membres de la Première Nation ont critiqué Civilization VI : Rise and fall pour son inclusion du chef Poundmaker, un personnage historique, et pour sa représentation des Premières Nations comme peuple conquérant.

« Je me sentais mal que certaines personnes aient été offensées par cela », a-t-il dit.

Clyde Tootoosis ne voit rien de négatif dans la représentation du chef Poundmaker, considéré comme un artisan de la paix entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations à la fin du 19e siècle.

L'artiste est content aujourd'hui de maintenir en vie, à travers le jeu vidéo, la musique de son oncle Gordon Tootoosis, qui était le chanteur initial du groupe.

Il estime par ailleurs que la musique crie sera entendue à travers le monde grâce au jeu.

Geoff Knorr, le compositeur principal de Civilization VI, abonde dans le même sens. « Maintenant, le monde entier entendra ce chant cri, le monde entier en apprendra sur Poundmaker et, espérons-le, sera inspiré d'en savoir plus sur lui et sur ce qu'il a fait », dit-il.

Un conseiller de la Première Nation de Poundmaker, Milton Tootoosie, a dénoncé la semaine dernière la représentation du chef cri qui, selon lui, perpétue des « mythes » trompeurs.

Le conseiller s'est aussi désolé que la Première Nation de Poundmaker et ses aînés n’aient pas été consultés par les créateurs du jeu.