Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, cuisine une recette de sa mère.



Wab (Wabanakwut) est originaire de la réserve Onigaming dans le Nord-Ouest ontarien. Quand il était jeune, il allait en canot, avec sa famille, récolter le riz sauvage. Lorsqu'il en a la chance, Wab y retourne avec ses fils pour leur enseigner comment récolter le riz sauvage, mais aussi pour conserver les traditions familiales qui lui sont chères. Cette recette de soupe, sa mère la cuisinait déjà quand il était tout petit.

Un texte de Colombe Fortin

Ingrédients de la soupe au riz sauvage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

350 g de bacon

210 g (1 tasse) de riz sauvage

1 litre (4 tasses) d'eau (pour la cuisson du riz)

sel

2 poivrons rouges et jaunes

3 boîtes de soupe aux champignons de 284 ml

284 ml de lait (1 boîte de soupe aux champignons vides)

Le bacon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Wab coupe les tranches de bacon en deux et les fait revenir dans un poêlon.

Riz sauvage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici le riz sauvage quand on le récolte. Il est de couleur vert-jaunâtre. Quand on ouvre l'enveloppe d'un grain de riz, c'est la partie brune à l'intérieur qui est comestible.

Maintenant Wab l'achète déjà préparé.

Le riz sauvage contient beaucoup de protéines.

Cuisson du riz sauvage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un grand chaudron, Wab fait cuire le riz. Il faut quatre parts de liquide pour une part de riz sauvage. La cuisson devrait prendre entre 50 et 60 minutes. Le riz doit être bien ouvert à la fin de la cuisson.

Wab ajoute le sel au riz. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il est aussi important de bien saler l'eau dans laquelle le riz cuit.

Les poivrons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour cette soupe, Wab a choisi des poivrons rouges et jaunes pour leur couleur, mais aussi pour leur goût sucré. On peut aussi utiliser les poivrons verts, mais le goût est plus fort.

Poivrons et bacon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le bacon est bien cuit, Wab le dépose sur un papier absorbant pour éponger l'excédent de gras.

Soupe champignons et lait Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un grand chaudron, Wab verse la soupe aux champignons. Il ajoute la valeur d'une boîte de lait à la soupe.

Bacon et poivrons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Wab a épongé l'excédent de gras du poêlon dans lequel le bacon a cuit, avant d'y ajouter les poivrons et le bacon et de les faire sauter.

Les poivrons et la soupe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les poivrons sont cuits et que le bacon est bien chaud, Wab verse le tout dans la soupe aux champignons. Il remue bien pour mélanger les ingrédients.

Riz sauvage cuit Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il est important de laisser cuire le riz jusqu'à ce qu'il soit bien ouvert. Le riz sauvage prend plus de temps à cuire que le riz blanc. S'il n'est pas bien cuit, il reste croquant.

Riz sauvage cuit Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Wab égoutte le riz, mais ne le rince pas.

Riz cuit et soupe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il incorpore le riz au mélange de soupe aux champignons. On peut voir que les grains sont ouverts et que l'intérieur est plus blanc.

Soupe riz sauvage et champignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Wab mêle bien tous les ingrédients et laisse cuire la soupe quelques minutes, le temps que les saveurs se mélangent et que le riz soit très bien cuit.

Bol de soupe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour servir la soupe, Wab utilise une tasse en grès. C'est ce que son père utilisait et il aime préserver les traditions. Celle-ci lui rappelle son père.

Soupe de Wab Kinew Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Wab goûte à sa soupe. Elle est délicieuse, le goût du riz sauvage mélangé aux champignons est exquis. C'est une belle recette de soupe-repas.