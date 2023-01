Début janvier 1998, au retour du congé des Fêtes, une tempête de pluie verglaçante s'abat sur plusieurs régions du Canada. De l'Est ontarien au Nouveau-Brunswick, des millions de personnes se retrouvent sans électricité. Le vendredi 9 janvier, le réseau hydroélectrique s'effondre et plonge le Québec dans le noir et le froid. Retour sur cette journée qui est passée à l'histoire sous le nom de « vendredi noir ».