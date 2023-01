Crise du verglas, il y a 20 ans : triste bilan pour les producteurs laitiers de l’est ontarien

En 1998, les résidents du Québec et de l'Ontario ont vécu l'une des pires catastrophes environnementales de leur histoire. Une tempête de verglas s'est abattue sur la région pendant cinq jours et a laissé derrière elle une couche de plus de 100 millimètres de glace. La situation était particulièrement précaire dans l'est ontarien, où des producteurs laitiers se sont battus de peine et de misère pour ne pas perdre l'ensemble de leur gagne-pain.

Plusieurs se souviennent des images diffusées en boucle à la télévision, des pylônes de transmission qui s'effondrent sous le poids du verglas, des pannes de courant généralisées, de l'état d'urgence et des Forces armées canadiennes appelées en renfort.

Dans notre région, ce sont les cultivateurs de l'est de l'Ontario qui retiennent l'attention. Lorsque le réseau électrique est frappé par la panne, beaucoup de vaches tombent malades, car il est impossible de les nourrir ou de les traire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les producteurs laitiers de l'est ontarien ont perdu de nombreuses vaches lors de la crise du verglas en 1998. Photo : Radio-Canada

4 janvier 1998 | Le calme avant la tempête

Pourtant, rien ne laisse alors présager un tel désastre. La soirée du dimanche s’annonce tranquille. C’est le retour du congé des Fêtes. La pluie verglaçante commence à tomber sur l'est de l'Ontario et le sud-ouest du Québec. On conseille aux automobilistes de faire preuve de prudence sur les routes. Personne ne le sait encore, mais c’est le début d’une crise sans précédent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Crise du verglas en 1998 Photo : La Presse canadienne / PC/Ryan Remiorz

5 janvier 1998 | Le début de la tempête

La pluie verglaçante continue de tomber. Des pannes de courant se produisent, au fur et à mesure que la glace s’accumule sur les fils et les poteaux électriques. Les météorologues annoncent de 10 à 20 millimètres de pluie durant la nuit du 5 au 6 janvier. Habituée aux caprices de Dame Nature à ce temps-ci de l’année, la population anticipe plusieurs problèmes liés aux conditions météorologiques, mais ce n’est pas encore la panique.

En janvier 1998, un jeune homme nourrit son cheval sur la ferme de ses parents, à North Gower (sud d'Ottawa). Les résidents vivent sans électricité depuis une semaine. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

6 janvier 1998 | Les premiers vrais signes

Le verglas plonge dans le noir environ 650 000 personnes en Ontario et au Québec. La tempête s’étend d’Ottawa aux provinces maritimes. Les écoles et les garderies sont fermées et les routes sont quasiment impraticables. Dans la région de la capitale nationale, à la fin de la journée, on estime que 10 000 résidents sont privés d'électricité. Au Québec, une première ligne de 735 kilovolts s'écroule à cause de l'effondrement de pylônes près de Drummondville. Des producteurs de l'est ontarien craignent pour leur réserve de lait.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un pylône électrique écrasé près de St-Constant, au Québec (archives) Photo : La Presse canadienne / Robert Galbraith

7 janvier 1998 | La nature se déchaîne

En fin de journée, le bilan est lourd. Plus d'un million d'abonnés québécois sont privés d'électricité, tout comme des dizaines de milliers de foyers ontariens. Institutions publiques, commerces, etc., tout est fermé. Les usines de transformation de lait fonctionnent au ralenti ou, dans certains cas, pas du tout. Le verglas ne semble pas battre en retraite. Les prévisions sont alarmantes et on anticipe le pire.

Le verglas et le vent ont sévèrement endommagé les poteaux électriques à Greely (sud d'Ottawa), en janvier 1998. Photo : La Presse canadienne / TOM HANSON

8 janvier 1998 | Déclaration de l'état d'urgence

Le verglas ne donne aucun répit. La glace continue de s’accumuler. Les gouvernements du Québec et de l'Ontario déclarent l'état d'urgence. Le Québec fait appel aux Forces armées canadiennes pour prêter main-forte à Hydro-Québec et pour garantir la sécurité de la population. Les pylônes s’affaissent les uns après les autres comme un château de cartes. À midi, près de la moitié de la population québécoise est privée d'électricité. La Ville d'Ottawa reçoit une importante aide financière.

Les Forces armées canadiennes sont venues prêter main-forte aux sinistrés dans l'Est ontarien. Photo : Radio-Canada

9 janvier 1998 | Un vendredi noir

Le gouvernement du Québec demande des troupes militaires supplémentaires. 1,4 million d’abonnés dans 700 municipalités sont dans l’obscurité. Hydro-Québec lance un appel général à l'économie d'électricité. En Ontario, plus de 100 000 résidences sont privées d'électricité. Dans les zones rurales de l'est ontarien, les producteurs de lait ne peuvent effectuer la traite, en raison des pannes. Une génératrice devient un véritable trésor.

En 1998, les génératrices deviennent un véritable trésor pour les producteurs laitiers de l'Est ontarien. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

10 janvier 1998 | La fin de la tempête

Trois millions de Québécois, soit approximativement la moitié de la population, n’ont toujours pas d’électricité. Bon nombre de fermes du Québec et de l’Ontario se trouvent dans la zone touchée par la tempête. Elles ont subi d’importants dommages. Les agriculteurs sont à bout et impuissants. Les images d'un producteur laitier en pleurs qui abat une vache de son troupeau font rapidement le tour du pays.

Un éleveur de l'est ontarien doit abattre une de ses vaches malades durant la crise du verglas en janvier 1998. Photo : Radio-Canada

La crise dure encore plusieurs jours

La tempête a duré cinq jours, du 5 au 10 janvier, mais les répercussions se sont fait sentir pendant plusieurs semaines.

Au pire de la crise, 1,4 million d'abonnés d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité, comparativement à 230 000 en Ontario. Dans certains cas, il a fallu attendre jusqu'à un mois pour rétablir le courant.

La tempête en chiffres La tempête fait jusqu'à 35 morts et cause 945 blessures. Elle abat des millions d'arbres, 1000 pylônes de transmission, 30 000 poteaux électriques et un nombre suffisant de fils et de câbles pour faire le tour du monde trois fois. Source : Evironnement Canada et Encyclopédie canadienne

Le secteur de l'agriculture en Ontario a subi des pertes de 11 millions de dollars, principalement dans les sous-secteurs de la volaille, du bétail et du sirop d'érable, selon un rapport de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques.

On évalue que 2000 producteurs laitiers de l'Ontario ont connu une baisse de leur production et que 10 millions de litres de lait, d'une valeur approximative de 6 millions de dollars, ont dû être jetés en Ontario.