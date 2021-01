En Alberta, les Tsuut'ina voient d'un bon oeil le développement urbain

Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les efforts déployés pour achever la route se sont traduits par un paiement de 340,7 millions de dollars à la Première Nation, a déclaré le chef Lee Crowchild.

« Les Tsuut'ina se dirigent ainsi vers l'avenir », a-t-il dit, assis dans le restaurant de l'hôtel Grey Eagle Casino, l'établissement de la Première Nation ouvert en mai 2014.

« Nous avons traversé une période sombre, maintenant nous faisons un retour en force », a-t-il ajouté.

Ayant pris la décision difficile d'abandonner le terrain, la communauté des Tsuut'ina tente de tirer le meilleur parti de l'important trafic qui résultera de la nouvelle route, une fois terminée.

La Première Nation travaille sur un projet de plusieurs milliards de dollars sur 500 hectares, baptisé Taza, qui comprendra des centres de vente au détail, des complexes de divertissement, un campus de recherche et des aménagements de santé et de bien-être.

Le développement est important pour que la nation exerce son indépendance, et fait partie plus largement d’une volonté de donner des perspectives d'avenir aux jeunes Autochtones qui se tournent vers les villes, selon le chef Crowchild.

« Nous devons penser à l'avenir, nous devons penser à la croissance de la population, nous devons penser à quoi cela va ressembler dans 25 ans, 50 ans et au-delà », a-t-il ajouté.

Des développements partout au pays

Le développement des Tsuut'ina n'est que l'un des nombreux développements et initiatives qui se produisent partout au Canada alors que les Autochtones se réaffirment sur le plan économique, estime Jean-Paul Gladu, président du Conseil canadien pour le commerce autochtone.

« Les réserves urbaines, les communautés situées à proximité des municipalités sont dans une position vraiment unique pour être à l'avant-garde de ce à quoi la réconciliation pourrait ressembler, en travaillant ensemble dans une perspective économique », ajoute-t-il.

Des défis persistent cependant, notamment l'accès au capital et à d'autres ressources. Jean-Paul Gladu

Le gouvernement fédéral est conscient du défi et a lancé de nombreuses initiatives pour favoriser le développement des entreprises et faciliter cet accès au capital, estime pour sa part Mohan Denetto, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« Fondamentalement, il s'agit de combler le fossé économique entre les peuples autochtones et le reste des Canadiens. Il s'agit donc de réconciliation économique », dit-il.

Cet écart est important, a déclaré M. Denetto, avec un taux de chômage autochtone de 23 % comparativement à 7 % pour le reste du Canada.

Pour le chef Crowchild, les initiatives à travers le Canada soulignent le début d'une nouvelle ère, qui aidera à faire tomber les barrières et à aider les nations comme les Tsuut'ina à se réaffirmer.

« Nous sommes la nation du buffle, les buffles arrivent, et vous pouvez entendre, de plus en plus fort, leurs sabots ».