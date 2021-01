Comment le rire a aidé les Innus à partager des souvenirs douloureux

Louis-Georges Fontaine et Jeannette Vollant travaillent ensemble depuis cinq décennies, animant des bingos, des carnavals et des forums pour les membres de la nation innue de Maliotenam, sur la Côte-Nord. En novembre dernier, les plaisanteries du duo ont facilité les témoignages dévastateurs racontés dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.