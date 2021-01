Prenez note que cet article publié en 2018 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Brad Gros-Louis est comédien et animateur de l'émission Méchant Trip! qui reprendra bientôt pour une 3e saison sur les ondes d'APTN. Il a commencé son année au micro de l'émission Les Fêtes et rien d'autre à Ici Radio-Canada Première, invité par l'animateur Philippe Fehmiu et son équipe à parler de ses coups de coeur.