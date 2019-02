Le chargement de la neige s'amorce à Montréal

Au moins 25 centimètres de neige sont tombés sur la métropole au cours des derniers jours.

L’opération devrait se prolonger jusqu’à lundi.

« Une des difficultés à Montréal, c’est la gestion du stationnement et des remorquages. Chaque remorquage ralentit les opérations d’en moyenne 10 minutes. On demande aux citoyens de participer en respectant les interdictions de stationnement et en profitant dès [mardi] soir des stationnements gratuits offerts par la Ville », explique un porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

L'ordre des priorités Grandes artères, rues commerciales d'envergure, circuits d'autobus prioritaires et voies réservées, entrées d'hôpitaux, rues très étroites, etc.

Rues collectrices, rues commerciales locales, circuits d'autobus réguliers, etc.

Rues locales, secteurs industriels, etc.

Des trucs

En moyenne, 6000 véhicules sont remorqués à Montréal lors de chaque opération déneigement.

La plupart des voitures remorquées proviennent des quartiers densément peuplés où le stationnement privé est rare et les rues étroites, explique M. Sabourin.

CBC Montréal (Nouvelle fenêtre) a analysé les données de la Ville et a identifié les endroits où le taux de remorquage est élevé dans l'île de Montréal.

Les zones où on remorque davantage de véhicules sont généralement éloignées des stationnements gratuits, ce qui laisse supposer que les automobilistes n'ont pas toujours la possibilité de garer leur véhicule en toute sécurité dans la rue.

La Ville met à la disposition des Montréalais plus de 5200 places gratuites de stationnement hors rues, de nuit.

Pour réduire le risque de voir leur auto remorquée, les automobilistes sont invités à télécharger l'application Info-Neige sur leur téléphone. L’outil permet d’être averti quand les opérations de déneigement atteignent une rue donnée.

La Ville fournit aussi une carte en ligne avec la même information ainsi que l'emplacement des stationnements.

Enfin, dans le cas d’un remorquage, le site Info-Remorquage permet de retrouver son véhicule.