La route du Sud : Le Nouveau-Brunswick anglo

Un demi-siècle après l'avènement du bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, les tensions persistent entre anglophones et francophones. Les deux peuples cohabitent, mais souvent dans l'incompréhension. Nous sommes allé à la rencontre de la majorité anglophone pour comprendre ses inquiétudes, ses frustrations et ses aspirations par rapport au bilinguisme officiel, mais également face au biculturalisme.

Innovation : le Nouveau-Brunswick à la recherche d'argent

Le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces canadiennes les moins financées en matière de recherche et d’innovation. Derrière un déséquilibre régional, une province rame à contre-courant pour rattraper le temps perdu et se sortir d’un gouffre financier quasi sans fond.

Profession : Marin dans les Forces canadiennes

Vivre en mer, une expression qu’on ne comprend pas tant qu’on ne l’a pas vécu. Quelques minutes suffisent à bord d’un navire pour réaliser qu’il ne faut pas craindre les endroits clos, qu’il faut adorer la vie en communauté et surtout, avoir le pied marin.

La bataille de Beaumont Hamel

Le 1er juillet 1916 restera à jamais un jour noir dans l'histoire de Terre-Neuve et de l'Empire britannique. En plein milieu de la Première Guerre mondiale, 57 000 soldats du Commonwealth sont morts ou blessés au combat durant cette première journée fatidique où a débuté la bataille de la Somme.

« Maman, je vais à Rio »

Geneviève Lalonde est la première Acadienne depuis Rhéal Cormier, en 2008, à prendre part à l’aventure olympique. Mais à l’intérieur de cette coureuse de fond en pleine progression, il y a un électron libre qui va où la course le mène. N’importe où.

Marijuana : Les visages de la légalisation

Imaginez produire, acheter et consommer de la marijuana en toute légalité. Le gouvernement de Justin Trudeau souhaite déposer un projet de loi en ce sens au printemps 2017. Au pays comme ailleurs, plusieurs craignent les effets sur la santé et la sécurité publique. Radio-Canada s’est rendue au Colorado où la marijuana est légale, depuis 2012, et où la vente est réglementée depuis 2014 pour voir comment l’état s’est adapté à cette nouvelle réalité.