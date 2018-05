Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

L'autre prostitution : incursion dans le monde des escortes

Pour plusieurs, l'image de la prostitution est celle d’une femme légèrement vêtue qui déambule dans une ruelle sombre. Pourtant, la plupart des clients contactent les travailleuses du sexe par l’entremise d’Internet et les rencontrent dans des hôtels, à l’abri des regards indiscrets. Sophie Lee est l'une de ces travailleuses du sexe. Le jour, elle est étudiante au doctorat et la nuit, elle est escorte. Entre deux rendez-vous, elle nous ouvre la porte de sa chambre.

Les Acadiens de Fort McMurray : reconstruire sa vie après le feu

Il y a un an, un incendie dévastateur bouleversait la vie des Acadiens de Fort McMurray. L’incertitude, la résilience et l’espoir ont marqué cette année difficile. Certains sont restés, d’autres sont partis. Tous ont dû rebâtir leur vie. De l'Alberta à la Péninsule acadienne, notre journaliste Catherine Allard est allée à leur rencontre.

Connexions : les 20 ans du pont de la Confédération

Le 31 mai 1997. Pour la première fois de son histoire, l’Île-du-Prince-Édouard est connectée au continent par un lien permanent : le pont de la Confédération. Vingt ans plus tard, comment a-t-il transformé la vie des insulaires?

Francois, dernière frontière de Terre-Neuve

Il y a 25 ans, le moratoire sur la pêche à la morue frappait Terre-Neuve de plein fouet et, depuis, des communautés de pêcheurs ont disparu alors que d’autres vivent un lent déclin. À Francois, prononcée « Frans-way » et épelée sans la cédille, le plus jeune enfant - et possiblement le dernier - a 7 ans et la moitié de la population est âgée de 50 ans et plus. Bienvenue dans cette communauté de 72 personnes qui se tient encore fièrement debout.

La révolution de l'école

Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? À l'heure actuelle, 56,7 % des élèves francophones au Nouveau-Brunswick sont incapables de répondre à cette question à la fin de leur 12e année. Conséquence : plus de la moitié des jeunes francophones abandonnent leurs études après le secondaire.

Immigration : quand le rêve tourne au cauchemar

Ils ont tout laissé et ont traversé l’océan pour venir vivre au Nouveau-Brunswick. On leur a promis des emplois, un accueil chaleureux et une communauté bilingue. Des promesses qui ne représentent pas la réalité et qui finissent par en pousser plusieurs à quitter la province.

Halifax, ville détruite : il y a 100 ans

Le 6 décembre 1917, le Canada est en guerre. Alors que des milliers de soldats se battent de l’autre côté de l’Atlantique sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, la base navale d’Halifax et son port fourmillent d’activités.

En quelques secondes, un événement inattendu changera à jamais le visage de la ville : une explosion qui tuera 2000 personnes et en blessera 9000 autres. La tragédie est encore aujourd’hui la plus meurtrière à survenir au Canada.