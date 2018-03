Un texte de Noémie Moukanda

Les poissons élevés dans les îles Discovery sont atteints du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse, précise Caroline Mimeault, conseillère scientifique principale à la direction des sciences de l'aquaculture à Pêches et Océans Canada. Ce virus est une maladie qui touche plusieurs espèces de salmonidés. Il est surtout observé chez les poissons du bassin de l'océan Pacifique, mais peut se propager de manière sporadique chez des espèces d’élevage du même bassin.

Pêche et Océans Canada constate qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à une contamination du saumon rouge du fleuve Fraser « dans le cadre des pratiques actuelles de gestion de la santé des poissons ». Mme Mimeault affirme que parmi ces pratiques de gestion de la santé figurent la vaccination des poissons et l’éradication du poisson contaminé, ce qui réduit aussi la propagation du virus.

La question a été soulevée, car le saumon rouge passe dans les eaux des îles Discovery où le saumon de l’Atlantique est élevé, entre l’île de Vancouver et la côte continentale de la Colombie-Britannique.

Les scientifiques ont établi une évaluation des risques dans laquelle ils ont déterminé « la probabilité qu’un évènement potentiellement dangereux » survienne et les conséquences qui y sont associées. Cette évaluation étant qualitative et non quantitative, Pêches et Océans ne peut donc attribuer un pourcentage à ce risque dit minime.

L'étude gouvernementale ne fait pas le rapport entre la présence de ce pathogène et le déclin de la population du saumon rouge dans le fleuve Fraser.

Et le saumon rose?

Bien que le saumon rose soit aussi menacé, Pêches et Océans ne peut affirmer qu’une étude se penchera sur ce cas. Caroline Mimeault ajoute cependant que son organisation est consciente des inquiétudes soulevées par les communautés quant aux fermes d’élevage de poissons dans les eaux de la Colombie-Britannique.

Ce rapport a vu le jour, explique la scientifique, « pour répondre en partie aux recommandations de la Commission Cohen qui a demandé que des évaluations soient faites pour déterminer l’impact et le risque de maladies des fermes sur le saumon rouge ».