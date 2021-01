Soutien dans sa lutte pour avoir un foie: émotions mitigées pour Delilah Saunders

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Indignée et reconnaissante. La militante pour les droits des Autochtones, Delilah Saunders, dit vivre un mélange d'émotions depuis qu'elle s'est fait refuser une greffe du foie à cause d'une politique de l'Ontario sur la consommation d'alcool, politique qui, selon elle, « accable quelqu'un qui est déjà malade ».

De son lit d’hôpital dans une unité de transplantation à Toronto, Delilah Saunders a plaidé pour un changement de la politique qui empêche une personne n’ayant pas été totalement sobre pendant six mois d’être placée sur une liste d'attente pour recevoir un nouveau foie.

Selon elle, cette politique vient des « stigmates » de la maladie du foie associée à l’alcool.

Je pense qu’il doit y avoir plus de soutien pour les personnes qui font face à la stigmatisation des problèmes de toxicomanie. [La politique] accable quelqu’un qui a déjà une maladie. Delilah Saunders

Delilah Saunders, 26 ans, a été transférée d’un hôpital d’Ottawa, où elle avait été admise le 8 décembre pour une insuffisance hépatique aiguë, vers un autre établissement de santé, à Toronto.

Les médecins lui ont dit qu’elle avait besoin d’une greffe du foie, mais son nom n’a pas été ajouté à une liste de patients en attente d’une greffe, car elle n’était pas sobre depuis six mois, comme l’exige le programme ontarien de greffe d’organes.

Elle affirme qu’elle avait accompli des pas immenses vers la sobriété, mais qu’elle a récidivé après avoir parlé fin octobre du meurtre de sa sœur Loretta Saunders devant l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

« L’incertitude quant à savoir si j’ai besoin d’un foie ou si j’obtiendrais un foie –ça me fait peur », a déclaré la militante inuite dont la condition s’est légèrement améliorée au cours des deux derniers jours.

« Je ne suis pas prête à mourir », a-t-elle confié.

Un soutien immense

L’histoire de Delilah Saunders a fait l’objet de nombreux débats et de manifestations et a incité Amnestie Internationale et les organisations autochtones à demander à ce qu’on l’accepte sur la liste d’attente.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des manifestations d'appui à Delilah Saunders ont eu lieu dans différentes villes du pays. Celle-ci s'est tenue à Halifax le 14 décembre. Photo : CBC

Le soutien qu’elle a reçu est au-delà de ses espérances, a-t-elle expliqué, ajoutant que de parfaits étrangers et même un « ex-petit ami mauvais » sont venus lui offrir de l’aide et des dons.

Un soutien qui lui a permis de reprendre le flambeau de « Delilah la militante » et recommencer à défendre les intérêts des personnes qui n’ont pas un vaste réseau de soutien ni de connaissances en matière de droits, a-t-elle précisé.

Ils ne savent pas qu’ils peuvent contester la politique et exiger de meilleurs soins. Ils peuvent créer des changements dans un système qui a désespérément besoin de changer. La militante inuite, Delilah Saunders

Le rétablissement avant tout

Le Réseau Trillium pour le don de la vie, l’agence qui fournit les organes en vue de greffes, en Ontario, a refusé de donner une entrevue à CBC et a renvoyé une déclaration expliquant que la politique de sobriété ne changera pas tant que le projet pilote ne sera pas mené.

L’agence a déjà indiqué avoir l’intention de suspendre cette politique dans le cadre d’un projet pilote. Près de 100 patients dont le foie a été endommagé à cause d’une surconsommation d’alcool pourront ainsi bénéficier d’une greffe.

Mais entre-temps, selon Delilah Saunders, cela laisse des gens comme elle en danger. Delilah Saunders dit se concentrer sur son rétablissement tout en continuant de pousser pour changer le programme, ce qui serait un pas important dans la bonne direction.