Les tristes origines de la tourtière

Pour plusieurs, la tourtière constitue le plat principal d’un repas traditionnel du temps des Fêtes. Comme son nom l’indique, la tourte a d’abord été le gibier à la base de ce mets.

Puisque cet oiseau a disparu, des viandes de boucherie ont remplacé sa chair dans la recette qui se compose aussi de pommes de terre. Le tout, complètement recouvert d’une pâte, doit mijoter pendant quelques heures.

Dans ce reportage de Charles Tisseyre diffusé à l’émission Première édition du 22 décembre 1983, le journaliste raconte les origines du plat.

Reportage du journaliste Charles Tisseyre sur les origines de la tourtière.

Au début du 20e siècle, la tourte disparaît, victime d’une chasse abusive par l’être humain. En entrevue, l’ornithologue Guy Huot explique qu’il était très facile de tuer ce petit oiseau cousin du pigeon puisqu’il volait en groupe. Les chasseurs se rassemblaient pour l’abattre en grande quantité.

Le gâteau aux fruits de Jehane Benoît

Composé de fruits confits, de noix, d’alcool et de sucre, le gâteau aux fruits ne fait pas l’unanimité. Certains adorent son parfum et sa texture alors que d’autres le trouvent massif, voire indigeste.

Jehane Benoît le prépare avec du citron, des oranges, des raisins muscats, des cerises et un mélange de noix.

La cuisinière Jehane Benoît prépare un gâteau aux fruits et donne quelques conseils sur sa cuisson et sa conservation.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 3 décembre 1968, la reine de la gastronomie canadienne concocte un gâteau aux fruits pour Noël. Une recette que l’on trouve dans sa célèbre Encyclopédie de la cuisine canadienne.

« C’est un gâteau que j’aime beaucoup au point de vue décoratif, je l’aime beaucoup au point de vue goût aussi. » — Une citation de Jehane Benoît

La traditionnelle bûche de Noël

Cette pâtisserie roulée garnie de crème ou de confiture est créée à Paris à la fin du 19e siècle. Au 20e siècle, l’habitude de servir une bûche au réveillon se répand en France, en Belgique, au Québec et dans plusieurs régions du monde.

À l’émission Les Ateliers du 7 décembre 1981, Jacques Houde et le pâtissier chicoutimien Michel Allard nous montrent comment préparer ce dessert.

L’animateur Jacques Houde reçoit le pâtissier Michel Allard qui prépare une bûche de Noël.

Dans cet extrait, l’animateur et son invité glacent et décorent le gâteau avec minutie.

La bûche de Noël tire son origine d’une coutume européenne du Moyen Âge. La veille de Noël, les familles se procurent une bûche de bois franc qu’elles placent dans l’âtre.

Avant de la brûler, on récite des prières et on l’asperge d’huile, de sel ou de vin. Ce rituel doit assurer de bonnes récoltes et éloigner le mauvais sort.

La dinde de Noël à l’ère du micro-ondes

Grâce à cette révolution dans les cuisines canadiennes des années 1980, on peut maintenant préparer tout un repas de Noël en deux heures.

L’animatrice Dominique Lajeunesse reçoit Suzanne Charlebois-Geoffrion qui donne ses trucs pour réussir à cuire une dinde de 10 livres au four micro-ondes.

En compagnie de l’animatrice Dominique Lajeunesse, Suzanne Charlebois-Geoffrion nous donne ses trucs pour réussir à cuire une dinde de 10 livres au four micro-ondes.

Une chronique diffusée à l’émission Au jour le jour du 12 décembre 1985.

En Amérique, la dinde est ramenée par les colons espagnols au 16e siècle. L’élevage de ce gros volatile se répand dans la vallée du Saint-Laurent à la fin du 17e siècle.

Des traditions réinventées

Au début des années 1980, le tofu est peu connu au Canada. Au bulletin de nouvelles du 21 décembre 1982, le chef cuisinier Yvon Tremblay nous le fait découvrir.

Il propose un repas de Noël végétarien qui s’inspire des mets traditionnels du temps des Fêtes. À ses côtés, le journaliste Pierre Dupont semble amusé.

Le chef cuisinier Yvon Tremblay propose un repas de Noël au journaliste Pierre Dupont. L’animateur Pierre Maisonneuve déguste quelques plats.

Au menu : houmous, pâté de foie végétarien, rouleaux aux épinards, salade d’algues et de carottes, salade de boulgour, tourtière de millet, ragoût de tofu et gâteau aux fruits.

L’animateur Pierre Maisonneuve vient se joindre aux autres pour une dégustation du repas que le chef qualifie de sain et économique.

Et vous, quelles traditions culinaires des Fêtes préférez-vous?