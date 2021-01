Idle No More : 5 ans plus tard, la parole des femmes s’est libérée

Le 21 décembre 2012, Idle No More arrivait au Québec. Si le mouvement a fait souffler un vent d'émancipation pour les communautés autochtones, il a été particulièrement favorable pour de nombreuses femmes. Retour sur cinq années où la voix des femmes autochtones n'a cessé de gagner en influence.

Un texte de Vincent Resseguier

Qu'elles soient artistes, militantes, politiciennes, femmes d’affaires, mères ou simples citoyennes, désormais de nombreuses femmes autochtones en mènent large et n'entendent plus laisser leur place. Parmi elles, quelques figures de proue, comme la poétesse Natasha Kanapé Fontaine ou la militante Melissa Mollen Dupuis, qui est la cofondatrice d’Idle No More au Québec.

Cette dernière est devenue une personnalité des médias. Elle tient plusieurs chroniques à Radio-Canada et elle est régulièrement invitée dans les émissions d’information afin de commenter l’actualité.

Melissa Mollen Dupuis souligne toutefois que la révolution s’est également jouée dans les communautés. Le mouvement a permis, dit-elle « de remettre les femmes à la place qui était la leur, c'est-à-dire une place de leadership qui est lié à un bien-être de la communauté et non à un rôle de pouvoir ».

L’autre cofondatrice d’Idle No More au Québec, Widia Larivière, poursuit de son côté un travail de mobilisation. Elle affirme récolter au quotidien les fruits du mouvement, car il a contribué à la création d’une nouvelle relève de jeunes autochtones impliqués, en particulier des femmes.

Widia Larivière estime que cette nouvelle génération a une influence dans la sphère publique et permet de diversifier les « voix autochtones », de casser les préjugés et justement celui de voir les Premières Nations comme un groupe homogène avec les « mêmes expériences et les mêmes opinions ».

Elle se réjouit de voir qu’Idle No More, en valorisant la jeunesse et les femmes, a stimulé la parole de la « population de base », alors que la tendance était surtout d’écouter les chefs, soit les représentants officiels des communautés.

Plus de femmes chefs

Sur le terrain politique également, les femmes prennent des initiatives. L’anthropologue Isabelle Picard, membre de la communauté huronne-wendat, souligne que désormais dans les conseils de bande du Québec, on compte 6 femmes chefs sur 47. Une progression lente, mais constante depuis l’élection de la première chef de bande en 1992.

Au-delà des fonctions prestigieuses, elle note que 40 % des postes de conseillers sont désormais occupés par femmes. Selon Mme Picard, plusieurs autres femmes sont aussi très actives dans les communautés et portent des revendications. « Elles n’attendent plus les hommes, conclut-elle, et Idle No More est un des facteurs ».

Si les femmes autochtones ont réussi à imposer leur voix ces dernières années, cela s’est fait à plusieurs occasions dans la douleur et la polémique. L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est un exemple. À Val d’Or, l’enquête publique sur les relations entre les services de l’État et les Autochtones en est un autre.

Isabelle Picard rappelle qu’il aura fallu beaucoup de courage pour ces femmes qui ont dénoncé la violence et les agressions sexuelles de la part de leurs chefs ou de policiers.

Malgré les drames, elle voit quand même quelques points positifs. « Avant on faisait des barricades, précise-t-elle, aujourd'hui les choses se font autrement, je nous souhaite de continuer comme ça et d'être entendus par les Québécois et les Canadiens pour cheminer ensemble ».

Une convergence

Selon la productrice Michèle Rouleau, la libération de la parole des femmes s’explique par une « convergence dans les événements », dont fait partie Idle No More. Elle cite également la Commission de vérité et réconciliation, suivie par les excuses du gouvernement Harper en 2008, les enquêtes publiques, l’ouverture du gouvernement Trudeau ou encore la puissance de mobilisation des réseaux sociaux.

Michèle Rouleau est une militante de longue date. Elle a été présidente de la Fédération des femmes autochtones entre 1987 et 1992 et elle a la conviction qu’Idle No More bénéficie de la tradition de militantisme initiée notamment par Mary Two-Axe Early, pionnière des années 1960 dans la défense des droits des femmes autochtones.

L’anthropologue Isabelle Picard estime elle aussi qu’un vent favorable a suscité la curiosité des non-Autochtones qui sont devenus plus curieux. Elle remarque que dans les dernières années les médias ont eu envie d’entendre d’autres interlocuteurs que les chefs, d’autres discours et que « les femmes ont saisi leur chance ».

Michèle Rouleau renchérit. Selon elle, lorsqu’il y aura des patrons influents d’origine autochtones dans les médias, « le point de vue sera totalement différent ». Elle est persuadée qu’il y a un « énorme travail d’éducation populaire » à faire dans les milieux non autochtones afin d’opérer un « rattrapage » au niveau de la connaissance de l’histoire des relations entre les peuples.

Malgré l’ampleur de la tâche et même si elle avoue que tout n’est pas parfait, Michèle Rouleau concède qu’Idle No More a provoqué une prise de parole des citoyens autochtones par rapport à leurs propres gouvernements et par rapport aux gouvernements non autochtones. « C’est très sain, conclut-elle, c’est un signe d’ouverture vers le futur ».