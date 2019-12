Prynce Clothing : partir de rien, devenir entrepreneur et lancer une marque à 22 ans

Il peut être difficile de trouver un style vestimentaire à son image lorsqu'on vient d'ailleurs et qu'on veut s'intégrer à la culture locale. Comme bien des immigrants, Emmanuel Ndizihiwe doit naviguer entre plusieurs cultures et identités. Pourquoi ne pas les fusionner? C'est ce qu'il tente de faire avec sa marque de vêtements, Prynce Clothing.

Un texte de Marie-Lise Mormina

Il n’avait que 22 ans lorsqu’il a créé son entreprise de vêtements. Trois ans plus tard, il possède une boutique en ligne et sort une nouvelle collection, présentée récemment à Toronto.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Emmanuel Ndizihiwe, 25 ans, crée des vêtements hip-hop avec une touche africaine. Photo : Gracieuseté - Emmanuel Ndizihiwe

Jeune Franco-Manitobain originaire du Rwanda, Emmanuel Ndizihiwe veut offrir aux jeunes des vêtements hip-hop tendance, mais teintés de culture africaine. Lorsqu’on parle de mode africaine pour les jeunes, les choix sont plus rares, dit-il.

Pas juste à Winnipeg, mais partout dans le monde, ce n’est pas quelque chose que nous voyons souvent, du street style africain. Quand on parle du african wear, on parle de dashiki. Emmanuel Ndizihiwe

Redorer le blason de l'Afrique

C'est aussi afin de faire vivre la culture africaine et d'en être fier. Les vêtements, la mode, c'est une manière de s'afficher. Emmanuel Ndizihiwe veut voir son entreprise grandir pour, à long terme, établir un centre de production en Afrique et, ainsi, y créer des emplois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Emmanuel Ndizihiwe veut valoriser la culture africaine à travers ces vêtements. Photo : Gracieuseté - Emmanuel Ndizihiwe

Hunt or Starve

L’entrepreneur, âgé de 25 ans, a récemment présenté la nouvelle collection Hunt or Starve, qui se traduit par « Chasse ou meurs », un slogan qui s’inspire des tribus africaines où on doit chasser pour survivre. L’expression est prise au sens figuré, dit-il, mais ça témoigne d’un effort pour survivre.

On est vraiment venu de rien... Je suis né au Rwanda, en plein milieu du génocide, l’année où le génocide a commencé. Quand on est arrivés au Canada, on n’avait vraiment rien, rien qui nous représentait. Emanuel Ndizihiwe

Le slogan Hunt or Starve est une manière de se motiver, de persévérer et de repousser les limites, estime-t-il.

« Le message qu’on essaie vraiment d’envoyer aux gens et aux jeunes le plus souvent, c’est qu’ils peuvent réussir à faire ce qu’ils veulent dans la vie », explique le jeune entrepreneur.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Emmanuel Ndizihiwe utilise les médias sociaux et Internet pour vendre ces vêtements. Photo : Gracieuseté - Emmanuel Ndizihiwe

Les médias sociaux

Prynce Clothing utilise les médias sociaux et Internet afin de vendre ses vêtements. Son directeur du marketing et des médias sociaux, Fares Gharbi, explique que c'est le moyen de joindre les jeunes et de communiquer avec eux. « On rentre directement en relation avec eux », précise-t-il. C'est aussi un outil pour avoir de la visibilité à l'extérieur de Winnipeg, car Fares Gharbi et Emmanuel Ndizihiwe aimeraient que la marque ait un rayonnement international.

L'entreprise Prynce Clothing a été invitée au défilé sur glace du Festival du Voyageur en 2018.