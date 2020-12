Chaque émission se veut un portrait intime et humain de gens dans nos communautés qui vivent les Fêtes à leur façon, une fenêtre sur les préparatifs, les rencontres, la diversité, les coutumes et les traditions.

Avec une esthétique simple et épurée, l'émission « Raconte-moi les fêtes » cède la place aux personnages et fait un portrait naturel et vrai des gens, avec leurs qualités et leurs vulnérabilités.

Ces émissions sont diffusées à la télévision d'ICI Acadie du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre à 18h30, 19h à Terre-Neuve.

Père Arthur, Assem et Fatma, Jean-Marc, Roy, Alexandra et Patrick



Père Arthur, Assem et Fatma, Jean-Marc, Roy, Alexandra et Patrick

Marie-Stella, Gilberte, Jacqueline, Jimmy et Gilbert



Marie-Stella, Gilberte, Jacqueline, Jimmy et Gilbert

Léo et Jeannette, Monica, Jean-Michel et Élise, Monique, Karine, Paul et Soeur Sophie



Léo et Jeannette, Monica, Jean-Michel et Élise, Monique, Karine, Paul et Soeur Sophie

Nicolas et Erika, Monique, Mireille, Maria et Soeur Yolande



Nicolas et Erika, Monique, Mireille, Maria et Soeur Yolande

Jeannita, Caroline et Jaylynn, Mario, Edgar, Janine et Paula



Jeannita, Caroline et Jaylynn, Mario, Edgar, Janine et Paula