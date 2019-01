Des ponceaux dans un état critique en Mauricie-Centre-du-Québec

Dans quel état sont les ponceaux qui soutiennent le poids des milliers de voitures qui empruntent chaque jour les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec? Sur plus de 5600 ponceaux sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) dans la région, 801 nécessitent des travaux majeurs, selon les données obtenues et compilées par Radio-Canada.

Un texte de Sarah Désilets-Rousseau

En date du 15 novembre 2017, les inspecteurs du MTQ ont attribué les cotes D ou E, soit "déficient" ou "critique" à 521 ponceaux au Centre-du-Québec et à 280 en Mauricie, soit plus de 14 % de la totalité des ponceaux de leur territoire.

Plus de 800 ponceaux en Mauricie et au Centre-du-Québec étaient dans un état déficient ou critique en date du 15 novembre 2017. Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible. De plus, la situation pourrait avoir évolué depuis la publication de cette carte.

C'est à La Tuque, en Haute-Mauricie, que la situation est la plus problématique, alors que 60 ponceaux sont en mauvais état. Viennent ensuite, en tête de liste, la ville de Trois-Rivières et la municipalité de Yamachiche.

Municipalités ayant le plus de ponceaux cotés D ou E en Mauricie Photo : Radio-Canada

La situation est encore plus importante au Centre-du-Québec. C'est à Baie-du-Fèbvre, à Bécancour et à Pierreville qu'on note le plus de ponceaux qui nécessitent des réparations majeures.

Municipalités ayant le plus de ponceaux cotés D ou E au Centre-du-Québec Photo : Radio-Canada

Le MTQ n'est pas inquiet

Le MTQ indique que les cotes de A à E sont attribuées aux ponceaux pour permettre d'en prioriser leur réparation.

Les ponceaux classés de A à C ne nécessitent aucune intervention au cours des cinq prochaines années. "Quant aux ponceaux classés D et E, ils sont priorisés et se retrouvent systématiquement dans l'inspection annuelle. Suite à ça, on fait un suivi serré, pour éventuellement y intervenir dans les cas où c'est nécessaire", explique le porte-parole régional, Jean Lamarche.

Le MTQ constate par ailleurs une amélioration de son réseau de ponceaux de l'ordre de 10% en Mauricie et de 4 % au Centre-du-Québec au cours des cinq dernières années.

"Vous êtes en sécurité"

Pour l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), qui représente les ingénieurs qui exercent au sein de la fonction publique du Québec, il n'a pas lieu, non plus, de s'alarmer.

« Les ponceaux qui sont dangereux pour le public, le ministère des transports s'en occupe et met des moyens pour y pallier. Oui, vous êtes en sécurité », explique le président de l'APIGQ, Marc-André Martin.

Pour Marc-André Martin, le ministère des Transports du Québec a fait un pas dans la bonne direction pour la réfection de son réseau de ponceaux en ne confiant plus au secteur privé les inspections des ponceaux, depuis quelques années.

Le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin Photo : Radio-Canada

L'APIGQ plaide pour que la réfection des ponceaux soit faite par les employés du MTQ et non plus par le secteur privé, comme c'est le cas actuellement. « Il y a tellement de rattrapage à faire qu'il y a un gros coup de barre à donner. », indique Marc-André Martin.