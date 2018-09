Un texte de Colombe Fortin

Jacques et Mikka sont deux frères âgés de 11 et 8 ans, qui aiment jouer au hockey et cuisiner. Cette recette de crêpes fait partie de la tradition familiale. C'est le repas du matin de Noël depuis plusieurs années. C'est une recette de base pour la pâte à crêpe, mais l'idée du renne de Noël a été trouvée sur Internet. Les deux frères aiment décorer les crêpes.

Les ingrédients pour les crêpes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin



Les ingrédients

(donne 6 crêpes Rennes au nez rouge ou 10 crêpes régulières)





250 g (2 tasses) de farine multi-usage

10 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

2 ml (½ c. à thé) de sel

15 ml (2 c. à thé) de sucre blanc

2 oeufs, battus

50 g (2 c. à soupe) beurre, fondu

410 ml (1 ⅔ tasse) de lait

crème fouettée

pépites de chocolat ou bleuets (au choix - pour les yeux)

framboises (pour le nez)

6 tranches de bacon, cuites, coupées en deux

Jacques mesure la farine. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jacques mesure la farine et la dépose dans un grand bol.

La poudre à pâte. Photo : Radio-Canada/col

Mikka s'occupe de mesurer la poudre à pâte et l'ajoute à la farine.

Le sel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Mikka ajoute le sel au mélange.

Les oeufs. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Mikka casse les oeufs et les fouette.

Le beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jacques mesure le beurre, et le fait fondre au micro-ondes.

Le lait. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Mikka verse le lait dans une tasse à mesurer et Jacques y ajoute le beurre fondu.

La pâte à crêpe Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jacques ajoute le mélange de lait et beurre aux oeufs, et incorpore le tout à la farine. Mikka mélange le tout.

La poêle. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Afin que les crêpes ne collent pas, Jacques vaporise la poêle chaude d'enduit anti adhésif. Ensuite il verse 65 ml (1/4 de tasse) de la préparations pour crêpes dans la poêle, en formant un cercle.

Cuisson des crêpes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jacques sait exactement à quel moment retourner la crêpe. Quand de petites bulles se forment sur la surface, il la retourne. Elle est alors d'une belle couleur dorée.

Petites crêpes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour former le nez du renne, Jacques utilise 15 ml (1 c. à soupe) de la préparation pour crêpes. En utilisant toujours la même mesure, les crêpes sont du même format.

Bacon Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Joëlle, la maman de Jacques et Mikka, fait cuire le bacon au four.

Sur une plaque recouverte de papier aluminium, elle place les tranches de bacon, qu'elle recouvre d'une autre feuille d'aluminium.

Cuire au four à 200 °C (400 °F) pour 9 à 10 minutes. Le bacon est croustillant et délicieux.

(Il est possible de faire cuire le bacon à l'avance et de le réchauffer au four au moment de servir.)

Assiette de fruits et chocolat Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour faire les yeux, Jacques et Mikka utilisent des bleuets ou des pépites de chocolat. Pour le nez, ils utilisent des framboises.

Mikka place les crêpes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est le temps de monter l'assiette. Pour les bois du renne, Mikka utilise deux tranches de bacon qu'il place de chaque côté de la grosse crêpe. Et pour le museau, il place la petite crêpe plus bas sur la grande.

Mikka goûte la crème fouettée. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Comme tout bon cuisinier, Mikka goûte à ce qu'il va servir afin de s'assurer que tout est très bon.

Les yeux du renne Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Avec de la crème fouettée, Mikka dessine les yeux et il y ajoute un bleuet ou une pépite de chocolat.

Mikka verse du sirop sur les crêpes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est le temps de déguster les crêpes. Mikka les aime avec du sirop d'érable.

Jacques et Mika. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

L'assiette de crêpes Rennes de Noël est prête, elle est très jolie et surtout très délicieuse.

Mikka et le chien Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici Flix, le chien de la famille. Je crois bien qu'il a senti les crêpes.