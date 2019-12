L’esprit des Fêtes dans les illustrations des artisans de Radio-Canada

Au fil du temps, les artisans du service des arts graphiques de Radio-Canada ont ponctué de leurs œuvres les publications Circuit fermé et La Semaine à Radio-Canada.

Circuit fermé était le journal du personnel de Radio-Canada qui traitait de la vie interne de la Société. La Semaine à Radio-Canada s’adressait au grand public. Chaque semaine, on y retrouvait l’horaire et la programmation complète du réseau français de Radio-Canada.

Reconnaîtrez-vous l’auteur de l’illustration ci-haut?

Il s’agit de Frédéric Back, sans doute le plus grand illustrateur qu’ait connu Radio-Canada et un pionnier de l'animation. Frédéric Back a gagné deux Oscars au cours de sa carrière à Radio-Canada. Un premier pour le film d’animation Crac! en 1982 et un second pour L’homme qui plantait des arbres, en 1988.

L'illustration est tirée du journal Circuit fermé du 25 décembre 1981.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Page couverture du « Circuit fermé », décembre 1994 (vol 29, no 9) Photo : Radio-Canada / Frédéric Back

Cette seconde illustration est aussi l’œuvre de Frédéric Back. Elle est publiée en couverture du Circuit fermé de décembre 1994. Cette fois, l’illustrateur choisit de rendre hommage aux bénévoles qui participent à la guignolée de Radio-Canada.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Page couverture du « Circuit fermé », 24 décembre 1977 (vol 13, no 17) Photo : Radio-Canada / Sollo-Nick

Dans un autre registre, cette page couverture est une réalisation de Nicolas Sollogoub, Sollo-Nick de son nom d’artiste.

« La soif d’ondes fraîches et pures », voilà ce que l’on peut lire en légende de cette illustration qui déracine la grande tour de la Maison de Radio-Canada.

Elle est publiée dans le Circuit fermé du 24 décembre 1977.

Nicolas Sollogoub a joint les rangs de Radio-Canada en 1964. Il y sera l’assistant de Frédéric Back comme décorateur et dessinateur. Aussi maître verrier, on lui doit la réalisation de la verrière panoramique de la station de métro McGill qui se nomme La Vie à Montréal au XIXe siècle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Page couverture du « Circuit fermé », 20 décembre 1978 (vol 14, no 16) Photo : Radio-Canada / François Leblanc

Cette illustration qui multiplie les pères Noël et dans laquelle on peut distinguer une caisse enregistreuse est l’œuvre de François Leblanc, scénographe à Radio-Canada.

Elle est tirée du Circuit fermé du 20 décembre 1978.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Page couverture de « La Semaine à Radio-Canada », 24 décembre 1955 (vol 6, no 12) Photo : Radio-Canada / Glen Kono

Finalement, l’illustrateur Glen Kono parvient à son tour à capturer le caractère réjouissant du temps des Fêtes en mettant en scène des enfants s’amusant dans la neige.

Son illustration est tirée de La Semaine à Radio-Canada du 24 décembre 1955.

Ces illustrations ne sont qu’un mince échantillon de notre collection d’archives. Chacune représente une époque, un courant et surtout, porte la signature unique d’artisans qui ont œuvré pour Radio-Canada. En espérant qu’elles vous auront mis dans l’esprit des Fêtes!