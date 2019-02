Où stationner lors d'une opération de déneigement à Montréal?

Près de 2200 véhicules de déneigement déblayeront 10 000 km de rues; en priorité celles qui desservent les hôpitaux, les accès au transport en commun et les grandes artères.

Montréal enregistre environ 5000 remorquages de voitures par tempête. Ces remorquages ralentissent le déneigement. C'est pourquoi la Ville met à la disposition des Montréalais plus de 5200 places gratuites de stationnement hors rues, de nuit.

Voici où :

Stationnements disponibles lors du déneigement (2017-2018) Photo : Radio-Canada

La Politique de déneigement de la Ville de Montréal stipule que tous les trottoirs doivent être déblayés lorsque l'accumulation de neige au sol est de plus de 2,5 cm.

Le chargement de la neige doit se faire dans tous les arrondissements lorsque les précipitations atteignent 10 à 15 cm de neige.

Plus de 16 centimètres sont tombés sur la métropole lors de la tempête de mardi.

Les arrondissements ont 12 heures après le déclenchement des opérations par la Ville pour entreprendre le déneigement, sans quoi ils seront pénalisés financièrement.

L'ordre des priorités Grandes artères, rues commerciales d'envergure, circuits d'autobus prioritaires et voies réservées, entrées d'hôpitaux, rues très étroites, etc.

Rues collectrices, rues commerciales locales, circuits d'autobus réguliers, etc.

Rues locales, secteurs industriels, etc.

De plus, les gens sont invités à utiliser l’application gratuite INFO-Neige (sur mobile et sur ordinateur) qui leur permet de suivre la progression du chargement de la neige. Sur l’application, les rues en vert sont déneigées et celles en mauve indiquent qu’un chargement est en cours.

La Ville de Montréal amorcera le chargement de la neige dès 19 h. Facilitez le déneigement en respectant les interdictions de stationner et consultez l’application mobile INFO-Neige MTL.



L’hiver est l’affaire de tous! pic.twitter.com/Z73GM80ryN — Ville de Montréal (@MTL_Ville) December 13, 2017

Et si, malgré tout, votre véhicule est remorqué, le système INFO-Remorquage vous permettra de le retrouver plus facilement.