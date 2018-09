Marc aime cuisiner, il le fait au quotidien. Il nous partage sa version hors-d'œuvre de cette recette traditionnelle mexicaine, le pico de gallo. C'est un mets très frais et très goûteux, constitué de tomates et d'oignons coupés très finement qui sont relevés par le goût des piments jalapeño, du cumin et de la lime. Ce plat se mange seul, mais il accompagne très bien des viandes.

Un texte de Colombe Fortin

Les ingrédients du pico de gallo Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients





2 piments jalapeño de grosseur moyenne, verts ou rouges

1/2 botte de coriandre

2 tomates roma

80 ml (1/3 de tasse) d'oignon rouge

30 ml (2 c. à soupe) jus de lim

2 à 4 ml (1/2 à 1 c. à soupe) de cumin au goût)

Pour la version chaude de son plat :

croustilles de maïs en forme de coquilles

fromage à raclette (ou celui que vous aimez)

Piments verts forts Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc coupe les piments en quartiers. Il retire les graines des piments pour que cela soit moins piquant. Il les coupe ensuite en gros morceaux. Si vous aimez que le pico de gallo soit plus fort, il faut laisser les graines ou utiliser une autre sorte de piment.

La coriandre Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc retire les feuilles de coriandre, car pour cette recette, on n'utilise pas les tiges.

Les tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour le pico de gallo, il utilise des tomates Roma. Il faut une tomate qui a beaucoup de chair. Marc retire les graines et le jus des tomates avant de les couper en cubes.

Légumes et robot culinaire Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il place tous les légumes dans le contenant du robot culinaire. On peut aussi les hacher finement à la main.

Les oignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc utilise l'oignon rouge pour son goût et pour sa couleur. Il tranche et hache un gros morceau d'oignon qu'il dépose dans le bol du robot.

Le robot culinaire. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc coupe les légumes en assez petits cubes avant de les déposer dans le bol pour permettre une utilisation plus rapide du robot, ce qui produit moins de liquide. C'est ce qu'il faut.

La lime Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc coupe la lime en deux et en extrait le jus, dont il asperge le mélange de légumes hachés. Il faut bien mélanger afin que le jus soit mêlé aux légumes.

Le cumin Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La seule épice que Marc utilise, c'est le cumin. Il en saupoudre sur le mélange et l'incorpore doucement.



Assiette de pico de gallo Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voilà, c'est prêt pour la première version du pico de gallo. Une version froide à manger tout de suite.

La dégustation Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc aime servir cette recette avec des croustilles de maïs. C'est délicieux et très frais.

Les croustilles de maïs Photo : Radio-Canada

Pour la version chaude de son plat, Marc tapisse une plaque pour le four de papier parchemin, et y dépose les croustilles de maïs. Il les remplit de mélange de pico de gallo.

Le fromage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour cette recette, Marc utilise du fromage à raclette. Vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez. Il le coupe de la grandeur des croustilles.

Marc place le fromage sur les croustilles de maïs et enfourne la plaque dans le four préchauffé à 200 °C (400 °F) pour 10 minutes.





Marc Rémillard Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Marc Rémillard, notre cuisinier du jour et son plat de pico de gallo chaud. À essayer, c'est très bon.