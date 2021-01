Nicco Montano : première Autochtone championne de l’UFC

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Nicco Montano, 28 ans, est entrée doublement dans l'histoire en devenant récemment la première championne féminine de poids mouche de l'UFC et la première championne autochtone de ces arts martiaux mixtes. Elle fait la fierté de sa communauté.

Seize des meilleures combattantes se sont affrontées le 1er décembre alors que la catégorie poids plume était introduite, pour la première fois, dans la division féminine de l'UFC.

Nicco Montano a remporté le titre en battant Roxanne Modafferi par décision unanime après un combat exténuant qu’elle a effectué le pied cassé.

J’ai finalement atteint un point dans ma carrière où je peux être fière de ma décision de devenir une combattante. J’ai travaillé très très dur. Jour après jour, j’étais dans ce gymnase. Nicco Montano

Après avoir reçu sa ceinture de l’actuel président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dany White, Nicco Montano a remercié sa famille en Diné bizaad, la langue najavo, lors de l'émission télévisée The Ultimate Fighter saison 26.

Car la jeune femme est Navajo, Chicacha et Hispanique et a grandi dans la Nation navajo, un immense territoire semi-autonome amérindien qui s'étend en Arizona, en Utah et au Nouveau-Mexique.

Fille d’un boxeur, elle a grandi près du comptoir de l’épicerie familiale, où elle a appris la langue. Elle est aussi allée à l’école dans la réserve où elle a suivi des cours de langue, d’histoire et de culture navajo, ce qui lui a inculqué un sentiment d’identité qui l’a gardée proche de sa communauté, a précisé Nicco Montano.

La fierté d’une nation

Sa communauté le lui a bien rendu en démontrant sa fierté d’avoir une fille de la nation championne de l’UFC.

Le président de la Nation navajo, Russel Begaye, a surnommé le dimanche 3 décembre "la journée Nicco Montano". C’est fou, mais c’est très gentil ! Nicco Montano, première championne autochtone de l'UFC

La nation a prévu une célébration et un repas communautaire en l’honneur de la nouvelle championne.

« Tout le monde voulait se rassembler et organiser un défilé pour moi », a raconté Nicco Montano, qui ne s’attendait pas à ce que sa victoire soit si importante et signifiante pour sa communauté.

Elle espère que sa victoire inspirera plus de personnes autochtones à réaliser leurs rêves, elle qui dit s'être « battue » pour s’en sortir et qui comprend les difficultés auxquelles les gens font face.

Tous connaissent mon parcours, et pour cela, j’apprécie leur soutien. J’espère qu’ils pourront voir qu’ils peuvent aussi réussir quelque chose comme cela. Nicco Montano

Nicco Montano a été sauveteuse et professeure de yoga, puis s’est tournée vers les arts martiaux mixtes (MMA) pendant cinq ans avant de rejoindre le combat ultime. Dans le gymnase où elle s’entraîne, elle donne aussi des cours aux enfants parce qu’elle « apprécie voir la lumière sur leurs visages après avoir appris une nouvelle technique et après avoir gagné de la confiance grâce aux MMA. C’est beaucoup de joie », a-t-elle raconté.

Outre son titre et sa ceinture, Nicco Montano est repartie avec un chèque de 193 000 $ CA.