Laval hausse les taxes de 1,4 % et change sa façon de tarifer le déneigement

Le cinquième budget de l'ère Demers prévoit une hausse de taxes pour les secteurs résidentiel et non résidentiel de 1,4 %, « ce qui est en deçà de l'inflation projetée par les économistes », souligne la Ville de Laval. La Municipalité apportera toutefois d'importants changements à sa façon de tarifer le déneigement, ce qui aura un impact à la hausse sur les avis d'imposition de la moitié des résidents lavallois, tandis que l'autre moitié profitera d'une légère réduction.

« Cette opération était tarifée, mais pas uniformément entre les propriétaires résidentiels, explique la Ville par communiqué. Le présent budget corrige donc cette iniquité. »

La nouvelle tarification sera basée sur la valeur foncière des priorités. Mais « afin d’atténuer l’effet pour ceux qui auront une augmentation, l’administration propose de procéder à une intégration progressive sur deux années plutôt qu’une », précise la Municipalité.

Ainsi, le propriétaire d'une maison unifamiliale de 336 549 $ – la valeur moyenne établie pour 2018 – verra son avis d'imposition augmenter de 100 $, soit une augmentation totale de 3,5 %, tandis que le propriétaire d'un condominium d'une valeur moyenne de 248 947 $ verra le sien grimper de 64 $, soit 2,9 %.

« Oui, il y a des citoyens qui vont subir une hausse de taxe, a admis le maire Demers. Mais si ces citoyens-là subissent une hausse de taxes, c'est que pendant des années, ils ont eu le privilège de payer moins cher. »

On était probablement la seule ville au Québec qui avait cette forme de taxation là. Marc Demers, maire de Laval

Selon la Ville, 45 % des propriétaires lavallois – soit 47 542 propriétaires d'unités résidentielles unifamiliales et 2925 propriétaires de condos – n'étaient pas tarifés pour la « disposition de la neige ».

À l'inverse, 42 691 propriétaires d'unifamiliales et 18 867 propriétaires de condos l'étaient déjà et verront leur avis d'imposition diminuer. En moyenne, cette baisse sera de 123 $ (4 %) pour les premiers et de 50 $ (2,2 %) pour les seconds.

Par « disposition de la neige », la Ville de Laval entend « le fait de ramasser la neige à l’aide de machinerie et de la déplacer jusqu’aux sites de dépôt à neige ».

Réélu le 5 novembre pour un second mandat, le maire Demers a présenté lundi matin un budget de 836 millions de dollars.

La sécurité publique (police et pompiers), l'administration de la Ville et les transports collectifs représentent encore une fois les trois principaux postes budgétaires, qui accaparent à eux seuls plus de 40 % des dépenses. La contribution de Laval à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est évaluée à elle seule à 80,3 millions de dollars, une hausse de 6,6 % par rapport à 2017.

Le maire Demers souhaite par ailleurs profiter de la prochaine année pour ajouter ou améliorer certains services aux citoyens. Par exemple, la collecte des matières organiques passera de 38 000 à 84 000 foyers l'an prochain, selon ses prévisions. De même, le programme de soutien à domicile des personnes âgées sera bonifié de 50 %.

Un plan triennal d'immobilisations (PTI) de 1,08 milliard de dollars a également été présenté lundi. Il prévoit notamment un virage numérique de 57 millions sur trois ans. Les principaux projets de ce plan demeurent cependant la construction d'une usine de biométhanisation et de compostage, pour laquelle on a prévu quelque 200 millions, et la réhabilitation des égouts et des aqueducs de la municipalité, au coût de 105 millions.

La Ville a également budgété 7,2 millions pour la construction de deux écocentres permanents, puisque la municipalité n'en possède pas encore.

À quand un écocentre à Laval? Le reportage de Patrice Roy

Une hausse de taxes « injustifiée », selon l'opposition

Le Parti Laval, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, a amorcé son étude du budget en dénonçant « une quatrième hausse de taxes consécutive en quatre ans » par voie de communiqué.

« Depuis trois ans, Marc Demers double les taxes par rapport au taux d’inflation », a déploré son chef, Michel Trottier, calculant que, pendant cette période, le maire avait « dégagé 22,6 millions de dollars provenant directement de la surtaxation des contribuables ».

Concernant le changement de la taxation du déneigement, M. Trottier l'a qualifiée de « surprise [...] marquant une absence de transparence ». « Je pense que l’ensemble des contribuables lavallois aurait souhaité être avisé des orientations de cette modification fiscale avant les élections du 5 novembre », écrit-il.

Le budget 2018 et le PTI de Laval seront soumis au conseil municipal lors de la réunion du 19 décembre au soir.

Le Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers étant largement majoritaire au conseil, l'issue du vote fait peu de doutes. Le Parti Laval a toutefois promis de proposer « une série d'amendements ».

Avec la collaboration de Marc Verreault