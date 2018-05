De la mi-novembre jusqu'à Noël, la société d'État prévoit livrer plus d'un million de colis par jour.

« C'est notre temps record de l'année. Cette semaine, on s'attend à 8 millions de colis et c'est notre semaine la plus occupée », fait remarquer Aurélie Walsh, directrice des relations médias chez Postes Canada.

Aurélie Walsh, directrice des relations médias chez Postes Canada Photo : Radio-Canada

« C'est pas le mot! C'est très, très, très achalandé. C'est très pesant, il y a beaucoup de stock et on déborde de tous bords, lance Jean-François Cloutier, qui est facteur depuis 11 ans à Sherbrooke. Les colis, ç'a explosé, c'est bien évident! »

Depuis 5 ans, le nombre de colis livrés par Postes Canada a doublé, ce qui la force à adapter ses pratiques. Dans les nouveaux quartiers, les boîtes postales sont mieux adaptées pour recevoir plus de colis pour éviter de se déplacer pour les récupérer.

Les bureaux de poste resteront également ouverts à compter de la semaine prochaine jusqu'à 19 h pendant la période des Fêtes, une première.

De plus en plus les gens font affaires avec Internet et à ce moment-là, pour nous, on agrandit un peu nos tablettes et tout ça, mais ça va très bien. Sophia Côté, maître de poste dans le secteur Saint-Élie-d'Orford

Plus de 1000 camions supplémentaires

Pour répondre à la demande accrue, environ 1000 camions supplémentaires ont même été loués jusqu'à Noël par Postes Canada.

« Il y a aussi des employés temporaires qui viennent travailler avec Postes Canada pendant ce temps », mentionne Aurélie Walsh.

Au dernier trimestre, Postes Canada a enregistré un déficit de 62 millions de dollars avant impôt. Un surplus est néanmoins prévu pour l'année 2017, surtout en raison de l'augmentation du nombre de colis livrés.