Baisse du nombre de dorés pêchés dans le lac Winnipeg

« Après 40 ans de monopole de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (OCPED), il était temps que ça change », lance le président de l’Association des pêcheurs du lac Manitoba, Allan Gaudry.

Le pêcheur de Saint-Laurent se réjouit des changements entrés en vigueur le 1er décembre au Manitoba et qui démantèlent, dans cette province, le monopole de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce. Depuis 1969, cet organisme achetait, transformait et mettait sur le marché tout le poisson d’eau douce pêché par les pêcheurs commerciaux au Manitoba, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

« Les prix ont battu des records cette année », poursuit Allan Gaudry, qui pense que cela est dû aux changements entrés en vigueur le 1er décembre. « Il y a maintenant de la compétition pour le poisson. »

« Tous ces changements, ça fait du bien à la pêche. Les pêcheurs sont bien contents. » — Une citation de Allan Gaudry, président de l’Association des pêcheurs du lac Manitoba

Un manque de consultations?

Tous les pêcheurs commerciaux ne partagent pas l’enthousiasme d’Allan Gaudry. Brad et Bruce Benson pêchent sur le lac Winnipeg depuis 30 ans. Les deux frères regrettent que le gouvernement provincial n’ait pas consulté les pêcheurs locaux. Brad Benson pense que les changements effectués sont avant tout destinés aux pêcheurs amateurs, comme le fait que les filets de pêche puissent avoir des mailles plus serrées.

Les pêcheurs commerciaux craignent que cela ne nuise au stock de poissons dans les lacs. « Personne n'est plus préoccupé par la durabilité de la pêche que les pêcheurs commerciaux. Nous avons le plus à perdre. Nous voulons une pêche durable », affirme Bruce Benson.

En se basant sur un rapport publié le mois dernier au sujet de l’OCPED, la ministre du Développement durable, Rochelle Squires, a balayé du revers de la main les critiques, disant qu’il y avait eu un manque de consultations. Le rapport indique que plus de 425 pêcheurs commerciaux ont été interrogés lors de 23 réunions au cours de la dernière année.

Diminution des dorés capturés

Des chiffres de l’OCPED semblent appuyer les craintes des frères Benson. Depuis 2010, le nombre de dorés vendus par les pêcheurs commerciaux à l’organisme a diminué d’un peu plus de 17 %, passant d’environ 3,5 tonnes à 2,9 tonnes.

« Cela nous inquiète, reprend Allan Gaudry. Le doré, c’est le poisson le plus cher de tous les poissons. » Le pêcheur ajoute que le prix de ce poisson se situe à environ 7 $/kg à l’heure actuelle.

« Ce qui est arrivé, c’est qu’il y a eu de la surpêche d’un poisson qui était autrefois présent abondamment, explique l’ancien biologiste et actuel député conservateur de la circonscription fédérale de Dauphin-Swan River-Neepawa, Robert Sopuck. Au milieu des années 2000, la population de dorés a fortement augmenté grâce à des conditions aquatiques très favorables. L'industrie a alors été en mesure de pêcher bien plus de poissons que ce qu’elle pouvait attraper habituellement. »

« J’ai formulé ma première inquiétude devant le Comité permanent des comptes publics lorsque l’OCPED comparaissait en le critiquant fortement pour avoir encouragé et promu la pêche des gros dorés qui sont souvent les femelles et qui ont donc un rôle primordial dans la population. » — Une citation de Robert Sopuck, ancien biologiste et actuel député conservateur de la circonscription fédérale de Dauphin-Swan River-Neepawa

De l’espoir

Allan Gaudry et Robert Sopuck restent tout de même confiants pour l’avenir de l’espèce.

« On a vu des années où ça a diminué et puis c'est remonté, raconte Allan Gaudry. Dans le lac Manitoba, il n’y avait pas beaucoup de dorés depuis l’inondation de 2011. L’an passé, le brochet a diminué et le doré est remonté. »

« Dans une année ou deux, ça va tout revenir [à la normale] » — Une citation de Allan Gaudry, président de l’Association des pêcheurs du lac Manitoba

Robert Sopuck abonde dans le même sens : « Le doré est une espèce qui peut se remettre très rapidement, si les procédures de gestion correctes sont en place. » Il se souvient notamment d’un épisode dans les années 70 où la pêche au doré a été interdite pendant deux ans et où la population est vite remontée.

Pour éviter une nouvelle interruption de la pêche au doré, Robert Sopuck préconise de s’assurer qu’il n’y a pas d'incitation à pêcher les gros poissons. Il ajoute que cela devra probablement s’accompagner d’une réduction du nombre de poissons pêchés.

« Le développement depuis une décennie d’une pêche récréative importante sur le lac Winnipeg est un facteur qui complexifie la manière dont on peut gérer la pêche sur ce lac », ajoute toutefois le député conservateur.

« Le lac Winnipeg est extrêmement fertile, et de nombreuses espèces peuvent y prospérer, si les bonnes conditions sont là. Si les bonnes méthodes de gestion sont en place, il y aura assez de poisson pour tout le monde », conclut-il.