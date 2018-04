Un texte d’Emma Hautecoeur

Si ses intentions étaient claires depuis le début, Jason Kenney a surpris tant ses adversaires que ses partisans par son ascension fulgurante et sa capacité d’écraser ou de laisser rebondir dans le fossé tous ceux qui nuisent à son projet politique.

Retour sur les cinq visages de l’homme politique qui a volé la vedette en 2017.

Jason Kenney, le rassembleur

Jason Kenney au lancement de sa campagne à la direction du Parti progressiste-conservateur de l'Alberta Photo : Radio-Canada/CBC

Pour le politologue Frédéric Boily, la fusion de la droite albertaine n’était pas gagnée d’avance. Le Wildrose et Brian Jean pouvaient encore espérer, au début de l’année 2017, présenter une option viable aux élections provinciales sans l’appui des progressistes-conservateurs.

Le degré d’animosité entre certains membres des deux formations politiques [était tel que] d’arriver à faire parler tout ce beau monde-là ensemble et de rallier Brian Jean à cette solution-là, c’est un réel accomplissement de la part de Jason Kenney. Frédéric Boily, politologue

Le contexte économique difficile était bien entendu favorable à l’union. Et politiquement, « le gouvernement néo-démocrate est arrivé avec des politiques très différentes du passé, affirme le professeur au Campus Saint-Jean. Si les néo-démocrates avaient fait dans la continuité et n’avaient pas présenté la taxe carbone par exemple, il y aurait eu du mécontentement, mais pas de la même nature. »

Jason Kenney, le calculateur

Jason Kenney savoure sa victoire comme premier chef officiel du nouveau Parti conservateur uni de l'Alberta, le 28 octobre 2017. Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Pour sa première course (au leadership du Parti progressiste-conservateur) Jason Kenney a dépensé 1,5 million de dollars, soit sept fois plus que ses trois concurrents réunis.

Faisant face au décompte imminent vers des élections provinciales que Jason Kenney se voyait déjà remporter, la machine organisationnelle qui l’a propulsé devait être prête bien avant qu’il n'annonce publiquement ses intentions, selon Frédéric Boily.

Son entrée remarquée sur la scène politique albertaine ne s’est pas faite sans heurt. Déjà en 2016, la conservatrice Sandra Jansen, maintenant députée néo-démocrate, avait dénoncé ce qu’elle voyait comme du harcèlement de la part de son équipe. Vers la fin de sa deuxième course à la direction (du Parti conservateur uni), l’atmosphère était devenue très tendue entre le chef du Wildrose et candidat Brian Jean, et Jason Kenney, qu’il accusait de répandre des mensonges à son égard.

C'est sans compter plusieurs défections notables au sein du parti, comme celles de son ex-présidente Katherine O’Neill et celles des députés Richard Starke et Rick Fraser.

Frédéric Boily croit que ces tactiques cavalières sont héritées de ses années passées aux côtés de Stephen Harper. Le même genre de tactiques avaient été employées par l’équipe de ce dernier pour parvenir à l’union des conservateurs fédéraux.

Jason Kenney a tiré les mêmes leçons : il va y avoir des pertes, aussi bien les subir avant que ne soit mise sur pied la nouvelle formation conservatrice. Frédéric Boily, politologue

Jason Kenney, le dissimulateur

Des militants s'opposent au Parti conservateur uni voulu par l'ancien chef du Wildrose Brian Jean. Photo : Radio-Canada/Terry Reith

Comme il l’a déclaré explicitement à la suite de sa victoire comme chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney n’a aucune intention de montrer ses cartes. Il n’a pas voulu afficher de programme précis, pour que les grandes lignes du parti viennent de ses membres. « Ça vient réveiller la tradition populiste albertaine qui veut que les politiques doivent partir du bas. Et ça a comme autre avantage de ne pas donner de munitions au gouvernement qui pourrait se réapproprier certaines de ses idées », explique Frédéric Boily.

Par ailleurs, le politicien est longtemps, et volontairement, selon M. Boily, resté flou sur la question de protéger l'identité des élèves membres d'alliances gai-hétéro.

Il y a une certaine prudence de sa part par rapport à toutes les questions entourant les minorités sexuelles. On voit qu’il est mal à l’aise par rapport à ça. Frédéric Boily, politologue

Son programme politique devrait se préciser quelque peu après le prochain congrès du Parti conservateur uni, prédit M. Boily. « Mais j’ai l’impression qu’on ne le saura pas [en détail], même à quelques mois des élections, parce qu’il va vouloir se garder toutes les portes ouvertes », dit-il. Il faudra improviser, notamment si la donne économique change, ou que les projets de pipelines se concrétisent.

Jason Kenney, le conservateur

Stephen Harper et Jason Kenney ont tous deux quitté leurs postes de députés en 2016. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Quel type de conservatisme Jason Kenney va-t-il défendre en 2018? « C’est extrêmement difficile à dire pour le moment », selon Frédéric Boily. Trouver l’équilibre entre un strict conservatisme fiscal et le conservatisme social, moral et religieux de certains membres du parti est un défi auquel font face tous les partis conservateurs actuels, rappelle le politologue.

Il a une sensibilité aux thématiques du conservatisme social et religieux, mais elle n’est pas exprimée très fortement. On essaie plutôt de garder ça dans le placard. Frédéric Boily, politologue

Les transfuges, les déserteurs à la recherche d’une option au centre et même son concurrent à la direction du Parti conservateur uni, Doug Schweitzer, ont toutefois tous reproché à Jason Kenney de ne pas être assez « progressiste » sur les questions sociales.

Jason Kenney, le francophone?

Le français bien maîtrisé de Jason Kenney donne une portée nationale à son message, soutient Frédéric Boily. Il l’a utilisé jusqu’à maintenant pour se positionner en tant que défenseur de l’Alberta, contre la menace que présentent Rachel Notley, les libéraux de Justin Trudeau et, à l’occasion, certains politiciens québécois comme Denis Coderre.

Son bilinguisme lui a valu de la sympathie, si ce n’est des votes, au sein de la communauté francophone. Le politologue ne croit toutefois pas qu’il serait un premier ministre très proactif en matière de francophonie étant donné qu’à ses yeux les francophones font ni plus ni moins partie des communautés ethnoculturelles, dont il se veut le champion.