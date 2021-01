Art atikamekw : de projet universitaire à OBNL

Un texte de Marie-Laure Josselin

Depuis 2011, dans le cadre du projet Tapiskwan, des ateliers sont donnés à Wemotaci et Obedjiwan, deux communautés atikamekw du nord de la Mauricie, en partenariat notamment avec l’École de design de l’Université de Montréal et le Conseil de la Nation atikamekw.

Le but est de mettre en valeur l’art atikamekw, mais aussi de le développer, et ce, grâce aux ateliers qui permettent de transmettre des savoirs et qui revisitent aussi cet art.

L’idée de passer à une OBNL est venue de manière naturelle, ça semblait logique que le projet s’intègre dans la vie communautaire. Mais au début, on ne savait pas où ça allait nous mener. Solen Roth, chercheuse au post doctorat à l’école de design de l’UdeM

« L’UdeM a beaucoup aidé dans le développement, l’innovation, avec l’expertise des professeurs dans les ateliers, mais le contexte universitaire a ses limites », explique la cofondatrice du collectif Tapiskwan, Karine Awashish.

« L’entrepreneuriat n’est pas du ressort de l’université et de la recherche », ajoute Solen Roth.

En se transformant en organisme à but non lucratif, le collectif va pouvoir vendre ses produits, il lance d’ailleurs sa première grande collection de produits contemporains atikamekw.

Commercialiser et vendre les produits va permettre d’avoir un financement autonome, un gros défi. Avec cet argent, on pourra poursuivre les ateliers et en faire plus. On pourra outiller davantage les artisans, les amener à innover. Karine Awashish, cofondatrice du collectif Tapiskwan

Le collectif espère pouvoir faire travailler à temps plein les artisans, aller dans des expositions et développer d’autres projets.

En 2015, Radio-Canada avait réalisé un reportage sur ce projet.