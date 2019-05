Peut-il y avoir réconciliation sans vérité?

Journaliste et auteur, Jean-Pierre Dubé a récemment publié l'Évangile de Louis Riel aux Éditions du Péricarde. Espaces autochtones publie une autre de ses lettres ouvertes.

Un texte de Jean-Pierre Dubé

La crise de l’exploitation sexuelle dans le monde artistique nous rappelle encore une fois comment l’expérience de la violence transforme la victime en fantôme silencieux et diminue sa capacité à s’exprimer et à agir.

« Il se produit une coupure non seulement dans la relation avec autrui, mais aussi à soi-même, amenant un sentiment d’impuissance à parler, à penser, à agir… La vie de l’agresseur devient enchevêtrée à l’histoire de la victime, qui portera toujours les traces de ce qu’elle a vécu.1 »

Ces lignes ont été écrites dans le contexte des dénonciations d’hommes de pouvoir, dans le monde des arts, qui ont abusé de leur autorité. Elles évoquent le fléau qui a touché notamment des milliers de filles et de femmes autochtones à l’autre bout de l’échelle sociale.

Mais sommes-nous en présence d’un phénomène plus large pouvant affecter aussi des familles, des groupes et des minorités? Les collectivités, comme les individus, tenteraient de contrôler l’accès à l’information concernant leur agression afin de « ne pas être obligées de gérer la souffrance supplémentaire d’être discréditées.2 »

Chacun, nous créons à partir de nos vies une narration officielle qui nous avantage, dans le but de protéger notre fragilité et de rester en contrôle de notre estime de soi. Avec le temps, nous finissons par ne plus savoir distinguer le vrai du faux, mais nous maintenons ce discours rassurant. Nous perdons alors une partie de la richesse de notre expérience, comprenant les nuances, les souffrances et les contradictions qui nous humanisent.

Dans le cas de groupes traumatisés par la violence, le discours officiel prendrait encore plus d’importance. Des pans de mémoire entiers peuvent être effacés dans la lutte pour contrôler l’information qui pourrait circuler dans l’environnement. Le monde devient alors un champ de mines qui demande une vigilance indéfectible.

Une population peut-elle continuer à ressentir l’impact d’une violence plus que centenaire et à garder encore le silence? Telle serait l’expérience des descendants des Métis français du Nord-Ouest : contrairement aux autres tribus, cette nation a vécu une double agression. Mais selon l’opinion générale que ces Métis ont intériorisée, ils auraient moins de motifs de se plaindre que les Autochtones.

Pourtant, les faits sont là. Pour venger l’exécution d’un orangiste de l’Ontario par le Gouvernement provisoire métis, les troupes canadiennes arrivées à la Rivière-Rouge en 1870 ont abusé de leur autorité avec des « viols, incendies, rapines, batailles rangées dans les rues, etc., pendant au moins deux ans. Ces actions sont plus perverses qu’une expédition punitive : c’est en effet une violence organisée qui ne dit jamais son nom et qui ne peut être officiellement dénoncée ou arrêtée.3 »

Et ce n’était que le début. Il s’ensuivit une violence, des morts et une persécution perpétuelle qui poussèrent de nombreux Métis à s’éclipser dans les territoires à l’Ouest et à devenir comme les Autochtones des réfugiés dans leur propre pays. C’est là qu’ils ont mené une deuxième résistance contre le Canada.

« Dans ma jeunesse, les Indiens étaient juste bons à se faire tuer et les Métis ne valaient pas beaucoup plus cher. La destruction de Batoche en 1885, suivie de la pendaison de Louis Riel et de quelques Indiens, a jeté la honte au cœur de bien des Métis, comme un génie malfaisant jetterait un sort sur tout un peuple.4 » Ainsi parle Edmond Roy.

« Ma mère, comme tant d’autres du peuple, a tenté de vaincre le mauvais sort en s’efforçant de devenir invisible. Yvonne St-Germain est allée jusqu’à nier ce qu’elle voyait dans le miroir.5 »

La défaite à Batoche a laissé les Métis avec le sens d’avoir été malmenés et abandonnés. Le chef les a profondément humiliés par ses discours troublants et ses tentatives d’opérer des miracles jusqu’à la fin.

Dans le fond, ils savent ce qui s’est passé. C’est une blessure difficile à avouer que chacun porte. En niant toute information qui le suggère de près ou de loin, ils évitent la souffrance du discrédit. Ils assument ainsi leur double agression et le silence douloureux qui l’accompagne.

Pourquoi les Métis ne parlent-ils pas de leur souffrance? On ne veut pas aller là, disent certains, la vérité fait trop mal, on n’a pas besoin de ça.

Ils demandent néanmoins la réhabilitation de Riel comme condition d’un rapprochement avec leur agresseur originel, le Canada de John A. Macdonald. Mais peut-on se réconcilier sans dire la vérité? Les excuses officielles ne doivent-elles se fonder que sur des faits historiques et des témoignages personnels?

Le Canada de Justin Trudeau connaît la réponse à ces questions. Le premier ministre vient de reconnaître dans l’émotion la vérité sur l’agression systémique des pensionnaires autochtones et des LGBTQ2. Les Canadiens sont divisés sur Riel, mais ce n’est pas en gardant le silence sur leur passé tragique que les Métis vont guérir et trouver leur place.