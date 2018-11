Existe-t-il encore des livres à l'index comme à la belle époque de Duplessis, des livres jeunesse interdits dans certaines bibliothèques? Pourquoi des livres d'ici, qui sont traduits en anglais au Canada ou aux États-Unis, se voient-ils parfois tronqués de certaines images? Au Québec, serions-nous plus permissifs (ou plus tordus) que nos voisins? L'auteur-illustrateur jeunesse Jacques Goldstyn s'attaque à la bien-pensance et la rectitude politique en littérature jeunesse.