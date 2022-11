L’identité francophone canadienne au menu d'un colloque à Londres en 2018

Un colloque sur la langue et l'identité dans la francophonie canadienne, organisé par le Centre for Quebec and French-Canadian Studies de l'Université de Londres, aura lieu l'été prochain en Grande-Bretagne. Les organisateurs ont déjà reçu 30 propositions provenant de partout dans le monde, dont quelques-unes du Canada.

L’organisation d’un tel colloque dans la capitale du monde anglophone montre que la francophonie canadienne intéresse des gens bien au-delà des frontières du pays.

« Le Québec et le Canada francophones sont très fascinants parce que l’Angleterre est beaucoup plus monolingue [que le Canada] », explique la linguiste et coorganisatrice du colloque, Ruth Kircher. « C’est fascinant d’étudier votre culture, la littérature, la situation linguistique et politique », ajoute-t-elle.

Intérêt pour tout le Canada

La linguiste reconnaît que le Québec est différent et a une place à part dans la francophonie au Canada, mais précise : « Le reste du Canada nous intéresse aussi parce que c’est le contraste entre les communautés francophones majoritaires et minoritaires. Le traitement des communautés est très différent. »

Outre la langue, le colloque compte aussi aborder l’identité francophone au pays. Si une langue unit des millions de Canadiens, la manière dont chaque francophone se définit d’une province ou d’un territoire à l’autre révèle en fait de multiples sous-cultures.

« Le sens de l’identité locale est très différent si on parle avec un francophone au Québec et un francophone au Manitoba ou en Colombie-Britannique, reprend Ruth Kircher. Quand on leur demande comment ils s’identifient, ils répondent des choses totalement distinctes. »

30 propositions reçues

Les organisateurs indiquent avoir reçu 30 propositions provenant essentiellement de pays d’Europe comme l’Allemagne, la Pologne ou encore la France. Mais si les chercheurs d’Europe étaient les premiers visés par le colloque, certains des États-Unis ou du Canada ont aussi répondu à l’appel. Ruth Kircher indique ainsi avoir reçu des propositions d’Ottawa, de Regina, de Vancouver, de Sherbrooke, de Gatineau, de Québec et de Montréal.

Les chercheurs intéressés peuvent envoyer leurs propositions jusqu’à minuit vendredi à l'heure de chez eux. « Nous allons ensuite faire une sélection pour n’en retenir que 12 », précise Ruth Kircher. Le colloque, lui, aura lieu les 5 et 6 juillet 2018 dans la capitale anglaise.