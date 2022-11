Une liste d’attente pour les résidents permanents qui veulent apprendre le français

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les cours de français pour les immigrants ayant obtenu la résidence permanente remportent un franc succès à l'Université de Saint-Boniface (USB), seul établissement où ils sont dispensés au Manitoba. Plus de 40 personnes sont sur une liste d'attente.

Dans l’une des dernières classes du programme de cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) de la session d’automne, trois des quatre élèves débutants sont présents dans une des salles de classe de l'USB. Parmi eux, on trouve une Ukrainienne, une Roumaine et un Brésilien. Seuls points communs entre ces adultes d'âges différents : ils ont tous obtenu récemment la résidence permanente, sont tous débutants dans la langue de Molière et ont un intérêt marqué pour la langue française.

« Quand je suis arrivé au Canada, j’ai décidé d’étudier le français parce que j’avais déjà commencé à l’étudier en Ukraine », raconte Nataliia Kashpur, l’étudiante la plus avancée du groupe. « Ça avait du sens de continuer. »

La femme d’une quarantaine d’années explique avoir été grandement influencée par la culture française lorsqu’elle vivait en Ukraine, et est capable de citer de nombreux acteurs et chanteurs français pour appuyer ses dires.

« Je travaille dans l’industrie de la mode avec beaucoup de distributeurs francophones », ajoute celle qui espère ainsi que le français lui permettra d’obtenir plus de possibilités de carrière dans un pays bilingue.

Importance pour l’identité culturelle et politique

La recherche d’un meilleur emploi est aussi la raison principale qui a motivé Laura Gusoiu Holostencu. Ancienne travailleuse sociale en Espagne, cette Roumaine d’origine estime qu’il est « important de bien parler français et anglais » au Canada.

« J’aime la langue française, dit-elle. J’espère que ça me donnera une chance de trouver un meilleur travail. »

Carlos Razuk Filho est l’étudiant le moins avancé dans le cours. Originaire du Brésil, il a décidé d’apprendre le français parce qu’il juge que « c’est important pour l’identité politique et culturelle du pays que la majorité de la population parle français et anglais ».

Il a aussi décidé d’envoyer ses enfants dans des écoles d’immersion et il espère que l’apprentissage du français lui permettra de les aider lorsqu’ils feront des études supérieures.

45 personnes sur la liste d’attente

Depuis que l’USB a commencé à offrir le programme CLIC, en septembre 2016, la demande ne ralentit pas. L’université francophone est en mesure d’offrir 20 places aux immigrants ayant obtenu la résidence permanente et qui souhaitent prendre des cours gratuits, financés par Citoyenneté et Immigration Canada.

« Nous offrons trois sessions par année, explique Renée-Lynn Gendron, coordonnatrice à la division de l’éducation permanente de l’USB. Les étudiants ont 15 heures de cours par semaine pendant 10 semaines, soit 150 heures de formation par session. »

Mais, malgré toute cette offre, l’USB ne parvient pas à répondre totalement à la demande : environ 45 personnes sont actuellement sur une liste d’attente pour suivre des cours de français débutant. Néanmoins, ce chiffre évolue rapidement, ajoute Renée-Lynn Gendron: « Les gens sortent du programme parce qu’ils ont atteint le niveau maximum, ou aussi parce qu’ils ont trouvé un emploi… Les cours ayant lieu en journée, il y a une grande variété de raisons pour lesquelles les étudiants se retirent. »

Et, aussitôt qu’une place est libre, elle est immédiatement comblée : pas besoin d’attendre le début de la session suivante pour rejoindre le programme, dont la prochaine session aura lieu de janvier à mars 2018, et d’où sortiront 20 nouveaux immigrants parlant le français, venant ainsi rejoindre la cohorte de francophones vivants au Manitoba.