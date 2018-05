Un texte de Brigitte Bureau

Interrogée à la sortie d'un comité parlementaire, Mme Bossenmaier a refusé de répondre directement aux questions répétées de Radio-Canada et de CBC, portant sur l'utilisation par son agence des brèches du SS7 comme moyen d'obtenir des renseignements de sécurité. À quatre reprises, la chef du CST s'en est tenue essentiellement au même message : « Pour le CST, la protection des infrastructures gouvernementales et [des] infrastructures des Canadiens, c’est le mandat-clé pour nous. […] Et la cybersécurité revêt une importance particulière ».

L'émission Enquête a révélé récemment que les réseaux de téléphonie mobile canadiens étaient faciles à pirater en raison de brèches dans le système de trafic téléphonique mondial. En collaboration avec des experts internationaux, Radio-Canada a été capable d'intercepter les conversations téléphoniques d'un député fédéral et de suivre ses déplacements à partir de son seul numéro de téléphone.

La chef du CST a décliné les demandes réitérées, de la part de Radio-Canada et de CBC, d'une entrevue formelle sur les failles du SS7.

Des experts en cybersécurité à qui nous avons parlé soutiennent que les agences de sécurité en général hésitent souvent à parler de ce type de failles, parce qu'elles les utilisent probablement dans le cadre de leur propre travail.

À la suite de la publication de ce texte, le CST a tenu à préciser qu'il ne peut pas faire de commentaires sur des enjeux liés à ses opérations.