Un Manitobain fabrique des cottes de maille de ses équipes de hockey préférées

Faire des cottes de mailles en l'honneur de ses équipes de hockey préférées, c'est la passion de David Twerdochlib, professeur d'arts plastiques et d'anglais à l'École communautaire Réal-Bérard de Saint-Pierre-Jolys, au Manitoba.

« J’ai toujours été intéressé à faire de la cotte de mailles. Quand je regardais des jeux de hockey junior pendant la pause de Noël, j’ai vu les jeunes qui représentaient leur pays et j’ai commencé à faire des tricots en mailles métalliques pour les juniors canadiens », explique l’homme à la barbe foisonnante.

Par la suite, il s’est attelé à des chandails représentant les équipes de la Ligue nationale de hockey. « J’ai commencé par les Canadiens de Montréal parce que c’est une de mes équipes préférées », dit-il, arborant tout de même un chandail représentant les Jets de Winnipeg.

L’homme a d’ailleurs été repéré lors du dernier match de l’équipe winnipégoise lors de la soirée « Le hockey pour vaincre le cancer » par un employé du site Internet nhl.com, qui a pris une photo et l’a publiée sur Twitter, avant que ça ne devienne viral.

200 heures de travail, 5000 $ le gilet

Outre celles des Canadiens de Montréal et des Jets de Winnipeg, David Twerdochlib a réalisé d’autres cottes de mailles, dont une des Nordiques de Québec. « C’est une histoire d’amour pour moi. J’ai choisi les équipes selon mes [champs d']intérêt, mais aussi selon les équipes qui démontrent un esprit chevaleresque », glisse-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  David Twerdochlib a réalisé un maillot avec le signe de la lutte contre le cancer en hommage à sa mère, morte de cette maladie. Photo : Radio-Canada / Meaghan Ketcheson

Il a aussi réalisé un chandail portant le logo de la lutte contre le cancer, qui est une cause qui lui tient à coeur : « Ma mère est décédée du cancer, alors j’ai décidé de faire celui-là en mémoire de qui elle était pour moi. Elle représentait vraiment pour moi l’esprit chevaleresque, quelqu’un qui continuait de se donner à 100 % jusqu’à la fin. »

Confectionner ce genre de vêtements prend néanmoins du temps : David Twerdochlib explique qu’il faut compter environ 200 heures de travail pour faire un seul chandail et que chacun coûte environ 5000 $.

Populariser l’art de la cotte de mailles

Ses chandails de hockey en mailles métalliques piquent la curiosité des gens qui pensent, de prime abord, qu’il s’agit de maillots tricotés. « Ils posent des questions et sont super impressionnés que ça se fasse au Manitoba », confie David Twerdochlib.

Grâce à ses chandails peu traditionnels, David Twerdochlib démocratise et popularise l’art de la cotte de mailles. « Les gens sont de plus en plus intéressés à voir comment ces chandails sont réalisés », conclut-il.