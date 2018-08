Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a confirmé mardi avoir signé une entente de parrainage avec le Collège des médecins. Il précise qu'il pourrait s'écouler entre six mois et un an avant l'arrivée au Kamouraska du nouvel anesthésiste, qui n'est pas québécois.

L'une des porte-paroles du comité Mes soins restent ici, la médecin de famille Marie-Ève O'Reilly-Fromentin, affirme avoir appris la nouvelle dans les médias et déplore ce qu'elle qualifie de « manque de communication » de la part du CISSS.

La docteure O'Reilley-Fromentin ajoute que l'arrivée d'un spécialiste est une bonne nouvelle, mais que plusieurs questions demeurent. Elle se demande entre autres si cet anesthésiste restera au Kamouraska à long terme. « On ne sait pas exactement quand ce médecin va arriver. On ne sait pas combien de temps non plus il va rester dans notre milieu », résume-t-elle.

Je suis très contente d’avoir un anesthésiste qui va se joindre à notre équipe de médecins à La Pocatière, mais ma crainte c’est qu’ils n’aient que trouvé un médecin dépanneur qui va rester un petit peu plus longtemps que les autres. Marie-Ève O’Reilly-Fromentin, médecin de famille et co-porte-parole du comité Mes soins restent ici

Rappelons que l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, à La Pocatière, n'a plus d'anesthésiste depuis plus d'un an. Cette situation a forcé à plusieurs reprises des patients du Kamouraska à se déplacer vers Rivière-du-Loup pour des chirurgies ou des accouchements.

En attendant l’arrivée du nouvel anesthésiste, le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait appel à des médecins dépanneurs d’autres régions du Québec. Des spécialistes de Rivière-du-Loup assurent aussi une partie du service à La Pocatière.