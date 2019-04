Enquête sur les femmes autochtones : allégations de pédophilie pour un missionnaire

« Je suis très certaine que toutes les femmes et adolescentes de ma communauté ont toutes vécu des sévices de la part du curé ». C'est par ces mots que Mary Mark, témoin de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, a accusé d'agressions sexuelles Alexis Joveneau, un missionnaire oblat aujourd'hui décédé.