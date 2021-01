Bingo, chants et garderie d’enfants : un cocktail idéal pour sauvegarder une langue en danger

Il ne resterait, à Carcross, que trois locuteurs natifs du tlingit, une langue « gravement menacée » au Canada et en Alaska, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Afin de ne pas perdre ce dialecte autochtone propre à certaines régions du sud-est de l’Alaska, du sud du Yukon et du nord de la Colombie-Britannique, on essaie, dans le village, d’initier les enfants le plus tôt possible.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Deborah Baerg, coordonnatrice des projets et des langues auprès de la Première Nation Carcross-Tagish Photo : CBC / Max Leighton

Au centre d’éducation de la petite enfance Haa Yatx’i Hidi, Deborah Baerg, la coordonnatrice des projets et des langues auprès de la Première Nation Carcross-Tagish affirme qu’il n’y a qu’une méthode : « répétition, répétition et répétition. C’est comme ça qu’ils le retiennent ».

Elle-même est encore en apprentissage et l’enseigne par tranches de 20 minutes. Elle est aidée par l’institutrice Bessie Jim et l’aînée Winnie Atlin.

À 92 ans, cette femme qui a grandi en parlant le dialecte local a observé que son usage s’estompait au fur et à mesure qu’elle avançait dans la vie.

Mais pendant les quatre années où elle a travaillé chez Haa Yatx’i Hidi, elle a vu des étudiants devenir de nouveaux orateurs.

Les (étudiants) plus âgés, quand je les vois maintenant, me demandent comment je me porte dans notre langue. Ils sont aussi capables de me dire : « c’était agréable de vous voir ». À chaque fois que je les vois, je leur dis : n’oublie pas ta langue! L'aînée Winnie Atlin, locutrice de tlingit

Pour favoriser l’apprentissage, les enseignantes montrent des images de plantes et d’animaux locaux, répétant leurs noms dans la langue tlingit. Elles leur font aussi chanter des comptines et, le vendredi, les enfants jouent au bingo dans cette langue.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des enfants de Carcross au Yukon apprennent le tlingit, une langue autochtone gravement menacée Photo : CBC / Max Leighton

Quant à l’enseignante Bessie Jim, elle réapprend sa langue et l’enseigne parce qu’elle veut que les enfants aient cette opportunité qui lui a été refusée.

Quand je suis allée au pensionnat, je ne parlais plus la langue. Il était difficile pour moi de prononcer certains mots parce que je pensais […] que j’aurais des ennuis si je parlais ma langue. L'enseignante Bessie Jim

Dans l’idéal, afin de garder le dialecte vivant, Deborah Baerg souhaite la création d’un centre d'immersion totale, où pas un mot d'anglais ne serait parlé. Il ne s'agit que d'un projet pour le moment, mais Mme Baerg l’assure, « je vais continuer la lutte, je ne vais pas abandonner ».