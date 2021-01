Des Mi'kmaq de Terre-Neuve au Smithsonian de New York

Jordan Bennett, originaire de Stephenville Crossing sur la côte ouest de Terre-Neuve, fouillait dans les archives du musée Smithsonian et du National Museum of the American Indian lorsqu’il est tombé sur des photos datant de 1930 et représentant un Mi’kmaq de Conne River, Joe Amite Jeddore.

M. Bennett a rapidement réalisé qu’il s’agissait de l’arrière-grand-oncle de son ami John Nick Jeddore et a invité ce dernier à participer au projet artistique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Photographie d'archive de Joe Amite Jeddore Photo : Gracieuseté du National Museum of the American Indian

« J’ai demandé à John Nick s’il était d’accord que nous travaillions avec ces photographies et que nous les revisitions en délaissant le point de vue anthropologique pour trouver une manière d’honorer la famille et d’honorer leur manière de vivre », explique Jordan Bennett.

Les deux hommes ont donc fouillé dans les souvenirs de la famille Jeddore et sont retournés sur certains des lieux représentés dans les photographies retrouvées.

Le plus important pour moi, c'était d'apporter mon "chez moi" à New York. Jordan Bennett, artiste autochtone

Ils ont enregistré des sons d’ambiance de ces endroits pour les utiliser lors de l’exposition.

« Une fois à New York, de me tenir devant ces photos avec le son qui les ramenait à la vie, cela a ajouté une toute autre dimension à ce qu'elles sont et ce qu’elles représentent pour moi. »

Des haut-parleurs, construits par Jordan Bennett, diffusent ces éléments sonores dans la salle d’exposition à New York.

« Plutôt que d’utiliser une grille de haut-parleur habituelle, j’en ai plutôt cousu une fabriquée à partir d’écorce de frêne noir », précise l’artiste en racontant avoir passé deux semaines au Cap-Breton pour apprendre cette technique.

L’exposition Transformer: Native Art in Light and Sound est présentée au American Indian Museum jusqu’en janvier 2019.