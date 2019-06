Enquête sur les femmes autochtones : début des témoignages à Maliotenam

Incohérences dans le rapport d’autopsie, inhumation sans cérémonie, manque de considération envers les familles endeuillées : c'est avec ce récit de la mort de Lauréanna Echaquan, morte en bas âge, que les audiences ont débuté. Les membres de la famille de la défunte ont livré leur témoignage en atikamekw et en français.

En racontant leur histoire, les membres de la famille de Lauréanna Echaquan ont été submergés par l'émotion et une pause a été demandée.

Ça fait longtemps qu'on est dans la tristesse. On aimerait que cesse cette tristesse.

Lors d’un autre témoignage, la famille d’Adèle-Patricia Vachon-Bellefleur, décédée en 2011, a critiqué le manque de transparence des autorités policières et de la communauté de Pessamit. Selon la famille, les autorités ont affirmé que Adèle-Patricia est morte d'une crise cardiaque. Toutefois, la famille de la défunte croit que les autorités ont camouflé ce que serait en fait un homicide lors d'une bagarre.

« Je crois qu'elle est morte parce qu'elle était battue. Quand je suis allée constater [le décès], j’ai vu toutes les marques sur son visage. Je n'ai pas vu le corps, mais sur son visage, il y avait une coupure sur le front, des bleus, des cheveux qui étaient arrachés, des petits bouts manquaient », a raconté la sœur d’Adèle-Patricia Vachon-Bellefleur, Andrée Vachon.

Selon elle, un suspect aurait été appréhendé dans cette affaire, mais aurait par la suite été acquitté.

Je crois qu'il y a eu un manque de transparence au niveau de la police et de notre communauté de Pessamit. Comme si des choses étaient cachées.

« On sait que quand ça arrive dans un milieu qui est notre chez-nous, dans notre communauté, il y a un système de justice, un système criminel, mais il y a aussi une justice sociale, a par la suite analysé la commissaire Michèle Audette. Je l'intègre toujours dans mes réflexions. On demande la justice dans un système, mais dans une communauté ou dans un milieu où l'on est tout le temps ensemble, cette justice-là n'est pas évidente. »

De 1980 à 2012, la Gendarmerie royale du Canada a recensé 1181 cas d'homicides de femmes autochtones et d'enquêtes sur des femmes autochtones disparues. De ce nombre, 225 sont des cas non résolus. En proportion, les femmes autochtones forment 4 % de la population féminine canadienne, mais représentent 16 % des femmes assassinées au Canada entre 1980 et 2012.