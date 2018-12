Doublé canadien en bobsleigh masculin, Humphries triomphe à Whistler

Plusieurs athlètes canadiens sont montés sur le podium vendredi à la Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton de l'IBSF, à Whistler, en Colombie-Britannique.

D'abord, du côté des hommes, Chris Spring et Neville Wright ont pris la 1re place en bobsleigh à deux grâce à un temps combiné de 1 min 44 s 17/100. Leurs compatriotes Justin Kripps et Alexander Kopacz ont conclu tout juste derrière en 1:44,19.

Les Lettons Oskars Melbardis et Daumants Dreiskens (1:44,26) ont terminé au 3e rang.

Les autres Canadiens en action, Nick Poloniato et Lascelles Brown (1:44,53), se sont classés en 7e position.

Une autre victoire pour Humphries

Kaillie Humphries et Melissa Lotholz sont parvenues à s'emparer de la victoire. Elles ont conclu les deux manches en 1:46,67.

Les Canadiennes avaient gagné la première Coupe du monde de la saison à Lake Placid, plus tôt en novembre.

Leurs compatriotes Alysia Rissling et Cynthia Appiah (1:48,02) ainsi que Christine de Bruin et Kristen Bujnowski (1:48,16) ont respectivement pris les 7e et 9e rangs.

Channell glisse en 2e position

Plus tôt dans la journée, la skeletoneuse Canadienne Jane Channell a terminé 2e avec un temps de 1:48,61.

Mirela Rahneva (1:49,01) et Elisabeth Vathje (1:49,06) ont respectivement pris les 7e et 8e rangs. Vathje a semblé glisser au départ, mais elle a tout de même fait mieux qu'à sa première descente (0:54,50 contre 0:54,56).

L'Allemande Jacqueline Loelling, qui était montée sur la 3e marche du podium la semaine dernière à Park City, en Utah, a battu Channell dans la toute dernière descente pour décrocher l'or avec un temps de 1:48,38. Une autre Allemande, Tina Hermann (1:48,65), a pris le 3e rang.

Loelling (585 points) et Hermann (554) occupent, dans l'ordre, les deux premières places du classement général. Vathje (546), Rahneva (528) et Channell (522) les suivent en bloc.

La prochaine Coupe du monde de l'IBSF aura lieu à Winterberg, en Allemagne, du 8 au 10 décembre. Radio-Canada Sports diffusera les compétitions en direct sur son site web.