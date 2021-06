La garderie des Bambins dépannée d’urgence par le Manitoba

La directrice du centre de garde, Thérèse Musafiri, souligne que la garderie connaît de graves ennuis financiers en raison du barème des frais obligatoire de la province, ajoutant qu'une injection ponctuelle d'argent sur trois mois ne suffira pas à panser les plaies.

« On l’a pris [l'argent du fonds d'urgence] parce qu’on n’avait pas de choix. Ce n’est pas comme si c’était une entente permanente. [...] On n’est pas satisfait avec ça, parce qu’on ne sait pas ce qui va nous arriver après janvier », lance-t-elle.

Pris entre l’arbre et l’écorce

Les ennuis de la garderie ont commencé il y a quelques années, lorsque le loyer de l'appartement que louait la garderie ne cessait d'augmenter.

Comme des Bambins est une garderie subventionnée, l'établissement doit respecter les tarifs de garde établis par la province et ne peut pas augmenter ses frais afin d'équilibrer son budget.

À court de financement, la garderie a cherché un autre lieu plus grand qui lui permettrait d'accueillir plus d'enfants en espérant que le gouvernement subventionnerait les nouvelles places qu'elle ouvrirait.

Le député de Saint-Boniface, Greg Selinger, reçoit une délégation de parents venus déposer une pétition pour obtenir plus d'argent pour une garderie francophone.

En juin 2016, des Bambins a déménagé dans le sous-sol d'une église sur l'avenue Taché, car le gouvernement néo-démocrate avait dit au printemps qu'il subventionnerait les nouvelles places de garderie. Toutefois, avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement progressiste-conservateur, toute question de financement a été reléguée au second plan, laissant le centre de services de garde francophone avec à un manque à gagner d'au moins 140 000 $.

Un jeu d'attente

Le ministère des Familles explique, de son côté, qu'il ne peut garantir un moment à partir duquel les fonds seront débloqués et rappelle que toutes les garderies doivent attendre leur tour.

C’est ça qui est le plus stressant, parce qu’au mois de mai, ça va faire deux ans qu’on se trouve dans la liste d’attente. [...] On ne peut rien planifier, parce qu'on ne sait pas si on va avoir de l'argent.

Une citation de :Thérèse Musafiri, directrice, garderie des Bambins