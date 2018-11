Dans la coutume, les jeunes femmes n’ayant pas trouvé mari à 25 ans devaient coiffer le bonnet de la sainte Catherine. Elles devenaient ainsi « vieilles filles ».

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 21 novembre 1969, le journaliste Jean-Claude Cardinal demande à des passants si les « vieilles filles » existent encore. Il va même jusqu’à utiliser l’expression « perles non réclamées ».

Pour certaines femmes, le concept de « vieille fille » n’est plus actuel en cette fin des années 1960. À l’époque, les femmes ont investi le marché du travail et s’émancipent. Elles n’ont plus l’obligation de se marier pour subvenir à leurs besoins.

Quelques personnes interrogées affirment que ce n’est pas une question d’âge, mais plutôt une question de mentalité.

Si une fille de 23 ans aime bien se bercer, tricoter, flatter ses chats, on peut dire que c’est une vieille fille. Participant au vox pop, en 1969

Qu’est-ce que la tire Sainte-Catherine?

La tire Sainte-Catherine aurait été inventée par Marguerite Bourgeoys, au 17e siècle, afin d’attirer les enfants à son école. Dégustée tous les 25 novembre, elle fait désormais partie de nos traditions scolaires et religieuses.

Cette sucrerie est fabriquée à partir d’un mélange de mélasse, de sirop de maïs, de cassonade, d’eau et d’un peu de beurre. Une fois la pâte obtenue refroidie, on doit l’étirer jusqu’à l'obtention d'une couleur dorée et d'une texture mi-ferme.

La recette de soeur Angèle

À l’émission Allô Boubou du 23 novembre 1983, Jacques Boulanger reçoit soeur Angèle sur le plateau.

L’invitée, costumée pour l’occasion, prépare sa recette de tire en compagnie de l’animateur, plus ou moins coopératif. Pendant ce temps, la mascotte Boucane et la nièce de soeur Angèle distribuent des bonbons dans l’assistance.

Même si elle est riche en fer, grâce à la mélasse qu’elle contient, cette friandise compte peu d’avantages nutritifs. Elle a toutefois pour vertu d’égayer la grisaille de l’automne.