ENFFADA : « Je suis marquée par mon passage dans votre région », dit la commissaire Michèle Audette

Même si elle en a entendu d'autres, elle ne savait pas à quoi s'attendre en venant à Saskatoon. La commissaire Michèle Audette de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est bouleversée par l'intensité des témoignages qu'elle a entendus lors des trois jours d'audience de l'enquête publique cette semaine dans la Ville des Ponts.

Trois jours de travaux qui ont permis à près d'une centaine d’autochtones de la Saskatchewan de raconter leurs histoires.

La commissaire Audette dit que l'intensité et la tristesse des témoignages faisaient mal à entendre. Plus encore en Saskatchewan qu’ailleurs au pays, dit-elle. « On a eu mal, que ce soit l'équipe technique, les professionnels de la santé, nos avocats, les commissaires, ç'a frappé l'imaginaire. Comment ça se fait que ça arrive au Canada? »

Discrimination et racisme

Au fil des trois jours où les récits se sont succédé, Michèle Audette affirme que les questions de discrimination et de racisme sont clairement ressorties de l’ensemble des témoignages. Deux mots qui revenaient constamment, dit-elle.

Ç'a été frappant de voir qu'il y a eu sur tous les témoignages un fil conducteur. Discriminations, racisme, c'est ce qu'elles nous disent et absence de réponse sociale ou de la part des institutions. Michèle Audette, commissaire

Michèle Audette dit que c'est la première fois depuis le début de l'enquête qu'elle rencontre un si grand nombre de familles qui ont fait le choix de livrer leurs témoignages en privé.

La commissaire mentionne aussi que des familles ont pris le temps de présenter des documents, notamment des rapports d'enquêtes de coroner ou de policiers, affirmant aux commissaires qu'il s'y trouvait des erreurs. « Ces familles-là vont avoir dit "Vous vous êtes trompé, faites des changements, comment ça se fait?" Ça ne se faisait pas! »

Deuxième visite?

Quatre-vingt-dix personnes en Saskatchewan ont choisi de raconter leurs histoires cette semaine lors du passage de cette enquête publique à Saskatoon. La commissaire Michèle Audette souligne que des familles ont exprimé le souhait que l'enquête nationale revienne dans la province. « Il faut revenir dans votre territoire comme il faut aller dans plusieurs régions à travers le Canada, et de l'intérieur, on travaille fort pour que ça arrive. »

À lire aussi :