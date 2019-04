Michèle Audette répond aux critiques de l'enquête nationale à Saskatoon

Alors que les audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) se poursuivent jusqu'à jeudi à Saskatoon , des familles ont critiqué le manque de soutien et d'accompagnement pour les aider à témoigner.

La commissaire de l'Enquête, Michèle Audette, affirme qu’elle est consciente de la déception de ces familles, mais assure que celles-ci peuvent avoir accès, entre autres, à des thérapies et à des rencontres spirituelles.

Une conseillère de bande de la Première Nation de Kawacatoose, dans le sud-est de la Saskatchewan, Lillian Ewenin, affirme qu’il y a 15 dossiers de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées uniquement dans sa Première Nation.

Lillian Ewenin a raconté que les familles ne savaient pas ce qui se passait et ne se sont pas senties appuyées. Selon elle, aucun membre de l'Enquête n'est venu à Kawacatoose ces derniers mois.

Lillian Ewenin affirme que des familles ne viendront pas témoigner cette semaine parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Photo : Radio-Canada

Michèle Audette nuance

De son côté, Michèle Audette affirme que de l'aide a été offerte aux familles victimes de cette communauté. « Depuis le mois de mai, il y a eu des cercles de partages et des rencontres, et j'ai même rencontré les membres de cette communauté-là en juillet, à Regina, lors de la réunion des chefs, et plus tard à Saskatoon, pour savoir comment on peut faire les choses. Alors, peut-être que les 15 familles n'étaient pas là lors de ces cercles, mais il y a eu cette volonté de notre part », dit-elle.

Des intervenants en soins de santé étaient présents dans les différentes salles d'audience à Saskatoon, mardi. Photo : Radio-Canada / Pascale Bouchard

Lorsque la commission continuera son parcours au pays, Michèle Audette soutient que l’Enquête poursuivra le processus mis en place : « On prépare d'autres audiences, et c'est sûr que, dans cette préparation-là, nos équipes ont déjà contacté, soit des organisations, plusieurs organisations, soit simplement des expertises locales qui sont des travailleuses psychosociales de première ligne pour assurer la préparation, pendant et après notre passage. »

Au total, 90 personnes se sont inscrites pour témoigner aux audiences de Saskatoon.

Avec les informations de Pascale Bouchard