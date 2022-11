Un blogueur francophone vantera les atouts touristiques de la province en français

L'agence de tourisme Voyage Manitoba (Travel Manitoba en angais) a embauché un blogueur francophone à la fin du mois d'octobre afin de vanter les atouts de la province en français et de tenter de réduire l'écart entre le contenu de ses publications anglophones et francophones sur son site Internet et sur les réseaux sociaux.

C’est la première fois que Voyage Manitoba recrute une personne pouvant écrire en français du contenu original et ne se résumant pas à de la traduction afin d’alimenter son blogue, Manitoba Hot. Ce dernier met en avant de nombreux sites touristiques dans la province à travers de longs articles agrémentés de photos. Le contenu en anglais du site est riche, des articles y étant publiés plusieurs fois par semaine, mais il n’y a aucun article en français.



« Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un écart entre l’engagement produit sur Internet entre nos publications en anglais et nos textes en français, explique Linda Whitfield, vice-présidente du marketing et des communications à Voyage Manitoba. Nous ne faisions rien en français pour tirer profit de notre public francophone. »



Huit candidatures, un article par mois



Voyage Manitoba indique avoir reçu huit candidatures, toutes de Winnipeg. « La personne que nous avons recrutée publiera environ un article par mois en français », ajoute Linda Whitfield.



C’est l’ancien directeur de la Maison Gabrielle-Roy, Robert Nicolas, qui a obtenu le poste. « J’ai postulé parce que c’était une opportunité de faire un travail intéressant, pertinent et qui mariait bien mes intérêts personnels », dit-il.



L’agence de tourisme de la province dit vouloir « vraiment mettre en avant le secteur du tourisme francophone », mais Robert Nicolas précise qu’il y a aussi une ouverture pour traiter de nombreux sites touristiques au Manitoba, qui ne sont pas forcément accessibles en français. « Il y a vraiment plein de choses à découvrir et c’est une opportunité pour moi d’essayer de trouver ces endroits et les faire découvrir à d’autres personnes avec de l’information intéressante et pertinente en français », affirme-t-il.



Attirer plus de touristes



Grâce au recrutement d’un blogueur francophone, Voyage Manitoba espère aussi atteindre plus de touristes parlant français pour les inciter à visiter la province.



« Notre blogue n’est certainement pas lu que par des Manitobains, reprend Linda Whitfield. Un de nos buts est de voir ce qui marche auprès de nos lecteurs francophones. »



Le marché francophone est, en effet, très vaste. Outre le Québec ou l’Acadie, les articles de Robert Nicolas pourront être lus par des Européens ou encore des Africains, qui sont, par ailleurs, nombreux à venir s’installer au Manitoba depuis quelques années.



Le premier article, qui traitera du Musée canadien pour les droits de la personne, doit être publié au cours de la dernière semaine du mois de novembre.