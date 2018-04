Un texte d'Omayra Issa

La vie de Jessica, à qui Radio-Canada a accordé l'anonymat pour sa sécurité, aurait basculé le 29 septembre. Elle dit avoir été droguée et violée lors d'une soirée dans la résidence où elle vit sur le campus de l'Université de la Saskatchewan.

Jessica a déposé une plainte auprès des services de protection de l'établissement quelques jours plus tard. Ce service dit qu’il a fait parvenir ladite plainte à la police de Saskatoon. Celle-ci refuse de confirmer si une enquête est en cours.

Elle a également porté plainte auprès de l'Université en vertu du code de conduite non académique.

Ce qui la perturbe le plus, rapporte-t-elle, c'est que le présumé agresseur ne fait toujours pas l'objet d'accusations et vit toujours sur le campus. « J’essaie de gérer cette situation toute seule et de passer par les canaux nécessaires pour avoir une justice », confie-t-elle à Radio-Canada.

Voir son présumé agresseur tous les jours

En plus de vivre la douleur du viol qu'elle dit avoir vécu, Jessica est obligée de voir celui qui l'aurait commis.

« Je vois cette personne chaque semaine, sinon chaque jour. Je le vois mener une vie normale », précise-t-elle. La jeune femme se dit épuisée, malgré l'aide psychologique reçue à l'Université de la Saskatchewan.

J’ai du mal à dormir. Je fais des cauchemars. J’ai perdu l’appétit. Jessica

Pour sa part, la vice-rectrice chargée à l’enseignement et à l'apprentissage de l’Université dit qu'avant de prendre une telle décision, l’établissement doit mener sa propre enquête, qui prendra encore plusieurs semaines.

« Si nous ne prenons pas les décisions dans le respect d’une procédure juste et équitable, le système judiciaire nous demandera de renverser ces décisions », soutient Patti McDougall.

Celle qui a lancé une politique sur les agressions sexuelles sur le campus reconnait toutefois que l’attente et l’incertitude sur le sort d’un présumé agresseur peuvent être difficiles à supporter pour une personne se disant victime.

Il reviendra à un panel de quatre personnes de décider le sort du présumé agresseur. « Je dois remettre ma vie dans leur main », soulève pour sa part Jessica.

Un « pansement »

Le mouvement international des femmes à l'Université de la Saskatchewan croit que l'établissement doit agir dès maintenant.

« Les procédures en place dans cette université sont essentiellement un pansement », déclare Autumn Smith, vice-présidente du mouvement étudiant.

Cinq plaintes d'étudiants pour agressions sexuelles ont été déposées auprès de l'Université de la Saskatchewan depuis janvier. Aucune de ces plaintes n'a mené à des mesures punitives.

Si les instances universitaires jugent un étudiant coupable d'agression sexuelle, la punition peut aller de la rédaction d'une lettre d'excuses jusqu'à l'expulsion. L'Université n'a pas été en mesure de nous dire le nombre d'étudiants expulsés en vertu de ce règlement.